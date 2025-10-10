Depol vive su gran noche en Teatro Kapital para presentar su primer álbum

Ayer era su gran noche, aunque se podría decir que este año lleva muchas. 2025 está siendo el año de la consagración de Depol (Pol Gutiérrez, 23 años, Barcelona) , suena en todos lados. Hace unas semanas en el Jardín de las Delicias y este verano en el Hipódromo de Madrid o en la Gira de Los 40. Pero ayer era el momento de presentar, en Teatro Kapital, su primer álbum, que recoge todos sus éxitos hasta ahora, más otros tres temas inéditos, ya disponibles. Entre sus últimos lanzamientos están la que da nombre al disco «No lo sé ni yo», «Viernes», «Dispara» y «Última Bala».

Y es que él mismo explicaba anoche, que «Quién diría», su canción más escuchada en Spotify (casi 70 millones de reproducciones), no puede describir mejor su historia, cuando hace solo tres años comenzaba a cantar y componer las canciones que ahora suenan en muchas radios y festivales, a quienes dio las gracias por haber impulsado su carrera. También reveló el significado del título, de este primer álbum, que estará disponible en formato CD y vinilo, aunque bajo unidades limitadas. «No lo sé ni yo» manifiesta uno de sus mayores «defectos»: ser indeciso. Asegura que este rasgo de su personalidad ha marcado también la producción del disco, y hasta el orden de las canciones en cada actuación, por lo que agradeció la paciencia de todo su equipo.

También agradeció que estuviese presente en un día tan especial Álvaro Benito, vocalista de Pignoise y Chicle, quien también ha colaborado en la producción de este trabajo. También tuvo palabras para el pianista y compositor Víctor Elías -profesor composición de la academia de Operación Triunfo-, quien actuó ayer con él en el escenario de Kapital, ante decenas de fans y amigos de Depol, que vinieron incluso desde Barcelona. Una noche de muchos agradecimientos, en la que reconoció estar viviendo un sueño.

Ahora inicia una gira en la que aún le quedan fechas en 2025, como Fraga, Ermua o Ejea de los Caballeros, aunque para 2026 se reserva su vuelta a las grandes salas, como La Riviera (13 de junio, Madrid) o Sala Apolo en Barcelona, en mayo, cuando también actuará en Sevilla.

El joven artista ha llegado a ser el número 1 de LOS40 con sus singles «Ibiza» y«Te Confieso», y cuenta con más de 1.2 millones de oyentes mensuales en Spotify. Además ha alcanzado cifras de éxito con sus grandes hits: 'Quién diría’ y con el que ha conseguido el Triple disco de platino, «Qué bonita» que tiene más de 42 millones de reproducciones y doble disco de platino, e «Ibiza», con el que ya acumula más de más de 38 millones de reproducciones en Spotify y doble disco de platino.