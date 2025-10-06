Acceso

Madrid

Educación

La UC3M suma 850 convenios con más de 400 universidades, 186 no europeas

Estos acuerdos van a posibilitar que más de 3.500 estudiantes realicen este curso una estancia académica en el extranjero

Campus de Leganés de la Universidad Carlos III de Madrid, a 2 de febrero de 2025, en Leganés, Madrid (España). La Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) es una universidad pública fundada en 1989. 02 FEBRERO 2025;RECURSOS;UNIVERSIDAD;EDIFICIO;CARLOS;UC3M Jesús Hellín / Europa Press 02/02/2025
Universidad Carlos III de MadridJesús Hellín Europa Press
Rafael Fernández
  • Rafael Fernández
    Licenciado en Periodismo. Oposición a la Escuela Diplomática. Trabajé en La Voz de Asturias, Expansión, Xacobeo 93. Hablo francés e inglés. Fundador de LA RAZÓN. Experiencia en editoriales, puntazos, gestión de textos y noticias de la Sección de Opinión.
Creada:
Última actualización:

La Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) inicia el nuevo curso académico con cerca de 850 convenios con 478 universidades, 292 europeas y 186 no europeas, para el intercambio de estudiantes de grado, máster y doctorado.

Con algunas de estas universidades tiene, además, convenios en varias áreas de estudios. Estos van a posibilitar que más de 3.500 estudiantes realicen este curso una estancia académica en el extranjero, ha informado la universidad.

De los convenios que tiene la UC3M, más del 75% pertenecen al programa Erasmus, a través del cual la Universidad tiene acuerdos con 26 países de la Unión Europea. Además, tiene convenios con otros países del continente europeo como Albania, Bosnia y Herzegovina, Kosovo, Montenegro, Noruega, Suiza, Turquía y Reino Unido.

En cuanto a movilidad no europea, en este mes de septiembre se han firmado acuerdos de intercambio académico con la Universidad de Michigan, la Escuela de Negocios Goizueta de la Universidad Emory y la Universidad de Cincinnati en Estados Unidos, la Universidad de Buenos Aires de Argentina, la Universidad de Mapua en Filipinas y el Instituto Avanzado de Ciencia y Tecnología de Corea (KAIST).

Los más de 850 convenios académicos con universidades internacionales van a permitir ofrecer este curso académico más de 3500 plazas al alumnado UC3M para realizar una estancia académica de cuatrimestre o un curso completo con algunas de las universidades con las que la UC3M tiene acuerdos.

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas