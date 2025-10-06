La UC3M suma 850 convenios con más de 400 universidades, 186 no europeas

La Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) inicia el nuevo curso académico con cerca de 850 convenios con 478 universidades, 292 europeas y 186 no europeas, para el intercambio de estudiantes de grado, máster y doctorado.

Con algunas de estas universidades tiene, además, convenios en varias áreas de estudios. Estos van a posibilitar que más de 3.500 estudiantes realicen este curso una estancia académica en el extranjero, ha informado la universidad.

De los convenios que tiene la UC3M, más del 75% pertenecen al programa Erasmus, a través del cual la Universidad tiene acuerdos con 26 países de la Unión Europea. Además, tiene convenios con otros países del continente europeo como Albania, Bosnia y Herzegovina, Kosovo, Montenegro, Noruega, Suiza, Turquía y Reino Unido.

En cuanto a movilidad no europea, en este mes de septiembre se han firmado acuerdos de intercambio académico con la Universidad de Michigan, la Escuela de Negocios Goizueta de la Universidad Emory y la Universidad de Cincinnati en Estados Unidos, la Universidad de Buenos Aires de Argentina, la Universidad de Mapua en Filipinas y el Instituto Avanzado de Ciencia y Tecnología de Corea (KAIST).

Los más de 850 convenios académicos con universidades internacionales van a permitir ofrecer este curso académico más de 3500 plazas al alumnado UC3M para realizar una estancia académica de cuatrimestre o un curso completo con algunas de las universidades con las que la UC3M tiene acuerdos.