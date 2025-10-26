Vox propondrá que las mociones aprobadas en el Pleno tengan carácter vinculante

Después de que Martínez-Almeida confirmara el pasado viernes que la medida de informar a mujeres que piensen en abortar sobre posibles efectos adversos no se va a aplicar, Vox contraataca. Su portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, planteará una modificación tanto del Reglamento Orgánico del Pleno (ROP) como el de los Distritos para que las proposiciones aprobadas en sesiones plenarias tengan carácter vinculante.

Según informa Europa Press, se trataría de incorporar un nuevo artículo "para dotar de carácter vinculante a las proposiciones aprobadas por el Pleno", defenderá Ortega Smith en la sesión ordinaria en el Palacio de Cibeles de este martes.

El Ayuntamiento recordaba esta semana que las proposiciones de Pleno son de carácter "no normativo", como dejó constancia el Gobierno de Manuela Carmena en una resolución firmada por su entonces tercer teniente de alcalde y presidente del Pleno, Mauricio Valiente, en 2016. "¿Conoce la resolución interpretativa del Presidente del Pleno de 16 de diciembre de 2016? Pues eso es lo que vamos a aplicar", contestaba la delegada de Hacienda, Economía y Personal, Engracia Hidalgo en la comisión de Economía, Innovación y Hacienda a la concejala de Más Madrid Esther Gómez.

Hidalgo respondía que la resolución de 2016 "establece que cuando el Pleno aprueba una proposición que insta a otro órgano municipal a adoptar una decisión dentro de sus competencias, ese acuerdo se considera no normativo". "Dice literalmente que la Presidencia del Pleno remitirá este acuerdo al área competente o a la Junta de Gobierno, previo examen de legalidad, impacto presupuestario y oportunidad, para luego ir al informe de la comisión permanente correspondiente y, en su caso, incoar el oportuno expediente", añadía. Hacienda, continuaba, "se pone a disposición de las demás áreas de gobierno implicadas para colaborar en este análisis y aplicar las medidas que se encomiendan siempre dentro del marco legal y presupuestario".