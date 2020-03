Los perros pueden salir de paseo en el estado de alarma

Los dueños de mascotas pueden sacar a sus perros de paseo. Así lo ha manifestado Pedro Sánchez en su comparecencia tras el Consejo de Ministros para dar cuenta de las medidas que contempla el estado de alarma aprobado en España. Bajar a los animales de compañía a la calle está dentro de las excepciones de movilidad permitidas en el Real Decreto Ley, junto a ir a comprar alimentos, a la farmacia, a trabajar, a un cajero a sacar dinero, a hospitales o a cuidar personas con discapacidad.

Da igual la Comunidad Autónoma de residencia, las medidas son para todo el territorio español sin diferencias autonómicas. El paseo de los perros está autorizado, Sánchez lo nombró en varias ocasiones, lo que tranquilizó a los propietarios de mascotas entre los que reinaba la preocupación.

El Real Decreto restringe los desplazamientos por todas las vías del país tanto en vehículo propio como a pie o en transporte público. Horas antes de la comparecencia de Sánchez, desde la asociación de veterinarios clínicos, AEVET, y el colegio de Veterinarios de Madrid, dieron seis pautas muy concretas: primero llevar a los perros atados en todo momento, además de minimizar el tiempo de permanencia en vía pública a lo estrictamente imprescindible. Una vez que salgamos con ellos a la vía pública hay que “mantener la distancia de seguridad con los propietarios de otros perros”.

Lo mejor es dar los escuetos paseos en solitario, en ningún caso ir a un parque de perros donde haya varios, así como evitar grupos de personas.

También piden solidaridad a los propietarios no acumulando medicamentos ni alimentos, y recuerdan que los centros veterinarios estarán disponibles para atender a las mascotas que lo requieran, siempre con cita previa.

Si estamos contagiados, lo ideal sería dejar el animal a cargo de una persona no afectada por el Covid-19. Y si no estamos, debemos procurar pasearlos lo mínimo posible, ya vendrán tiempos mejores de juegos y carreras. Además, desde la Real Sociedad Canina de España (RSCE) han pedido no poner mascarillas a los animales como medida de protección ya que no sirven para nada.