Antonio Luengo - Consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente de la Región de Murcia: «Reducir el trasvase contribuirá a la despoblación»

El propósito del Gobierno de recortar el trasvase Tajo-Segura ha puesto en pie de guerra a los regantes y los gobiernos de las regiones del Levante, ¿qué supone para Murcia el recorte? -Supondría la limitación de la producción agrícola un 50% y un importante impacto. Hay más de 100.000 puestos de trabajo que dependen directamente del trasvase y 300.000 más indirectos. La aportación del sector agrícola que depende del trasvase suma más de 3.000 millones de euros al PIB. Otro factor importante es el medioambiental. El trasvase evita la desertificación del Levante y permite convertir eriales en vergeles. Lo necesitamos para poder producir, pero también para beber agua. Reducirlo contribuirá a la despoblación.

-¿No están de acuerdo con aumentar los caudales ecológicos en el Tajo?

-La forma de distribuir el agua se acordó en 2014. volumen que hubiera almacenado en los embalses de cabecera se definía el volumen de agua máximo que se podría enviar al Segura. Ahora el Gobierno quiere modificar esas reglas, pero no lo hace en coordinación con las CC AA, sino de forma unilateral. Va a haber una reducción de 13 hectómetros cúbicos. El volumen de agua que llega cada año del Tajo es de 300 hm3; 205 son para regadío y el resto para consumo humano. Pero lo que nos preocupa es la otra propuesta de modificar el caudal, es decir, el volumen de agua que tiene que circular por el río. Lo que propone el Ministerio es fijarlo e incrementarlo en ciertos puntos. Todo para que haya más agua circulando, pero menos agua embalsada en cabecera. Esto con llevará menos agua para el Segura.

-¿Hay alternativa para mejorar estos caudales?

-El río Tajo tiene un problema de salubridad. Antes de Aranjuez, el agua es de buena calidad, pero la salubridad no es adecuada aguas abajo. Lo que hay que hacer es actuar en origen. Nosotros le hemos trasladado al ministerio que invierta en depuración. Es fundamental que los municipios dejen de verter aguas sucias al río. Esa es la mejor solución. En este sentido la Región de Murcia les puede ayudar. El Segura hoy en día goza de una salubridad adecuada, porque se hizo un plan de saneamiento y se invirtieron más de 600 millones de euros. Ahora somos líderes en Europa. Depuramos el 99% del agua de viviendas e industrias. El 98% se usa en agricultura.

-¿El regadío es bueno para una región con déficit hídrico?

-Si no fuera por él ahora mismo sería una zona desértica. Además, los más de 50 millones de árboles que riega el trasvase producen una absorción de CO2 de más de un millón de toneladas al año. También hay que recordar que el regadío se utiliza para producir vegetales, frutas y hortalizas y el 70% de la que exporta España a Europa procede precisamente del trasvase. Además, el 89% del riego en Murcia es localizado y por goteo y utilizamos tecnología de precisión para aplicar el agua y fertilizante exactos que necesita la planta en cada momento. A esas voces críticas les animo a que conozcan cómo estamos siendo capaces capaces de optimizar un recurso tan importante y garantizar el equilibrio entre el desarrollo agrícola y la sosteniblidad ambiental. Eso es lo que les preocupa a los regantes.

-¿Ve factible solo la desalación?

-Es un complemento importante para el Levante, pero no es sustitutivo del trasvase, principalmente por el coste energético y medioambiental. También porque se puede hacer distribución cerca de la costa, pero no se puede llevar a las zonas interiores. -Su grupo parlamentario defiende la idea de un Plan Hidrológico Nacional, ¿en qué consiste? -El agua no es de ninguna CC AA, sino que es de todos los españoles y todos tenemos derecho a disfrutar de ella. Lo que propone el Gobierno es que cada confederación utilice los recursos de su propia demarcación. En España hay en torno a 40 trasvases y solo se habla del Tajo-Segura. Nos preocupa que el ministerio vaya por esa idea de que cada uno sea autosuficiente porque a nosotros nos pone en riesgo. En la Región de Murcia tenemos un déficit hídrico de 400 hectómetros cúbicos al año y no hay forma de poder compensarlo. Nosotros apostamos porque se haga una distribución hídrica homogénea por toda España.