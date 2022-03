NH Hotel Group presenta sus nuevas «amenities» respetuosas con la naturaleza

Conscientes del impacto que generan los plásticos de un solo uso, NH Hotel Group quiere ofrecer a sus huéspedes la oportunidad de contribuir minimizando el impacto de sus viajes en el medio ambiente en las acciones más cotidianas. En concreto, desde ya sus hoteles en Europa cuentan con nuevos amenities respetuosos con el entorno que contribuirán a la eliminación del 100% de los elementos plásticos de un solo uso en sus establecimientos. A partir de ahora, al entrar en los baños de una habitación de cualquier hotel NH Collection, NH Hotel, Tivoli, Avani o nhow, el viajero encontrará dispensadores fijos de pared junto a la ducha y el lavabo, fabricados en pet reciclado y 100% reciclable. Además de los dispensadores, también se han cambiado accesorios como pueda ser el peine o el cepillo de dientes por otros de caña de trigo o almidón de maíz.

Heineken redobla su apuesta por la agricultura eco

Heineken España refuerza su estrategia de compras locales (ya usan un 93% de materias primas de este tipo) y sostenibles colaborando con más de 1.000 agricultores. Además, la cervecera verifica el nivel de sostenibilidad de la cebada maltera de sus productos mediante la certificación FSA de Sustainable Agriculture Initiative (SAI). Tres de cada cuatro cervezas ya están certificadas con este protocolo.

Nortegas conecta a red la primera planta de biogás

El Grupo Nortegas, junto a Biovec, Bioenergética de Navarra, el resto de los socios fundadores de Biolvegas y la empresa Oleofat, pondrá en marcha la primera planta nacional de biogás por valorización de residuos diseñada para la inyección directa de biometano en red. La planta, actualmente en construcción en Soria, entrará en funcionamiento este año y valorizará anualmente 30.000 t. de purín y 35.000 de residuos.

Acciona apoya la producción de hidrógeno renovable

La planta industrial de hidrógeno verde de Lloseta (Mallorca) ya ha producido sus primeras moléculas de hidrógeno verde. El proyecto Power to Green Hydrogen Mallorca, liderado por Enagás y Acciona Energía y en el que participan también IDAE y Cemex, forma parte de la iniciativa europea Green Hysland, la primera iniciativa de hidrógeno renovable de un país mediterráneo en recibir financiación europea.

Inversión de 18 millones para ideas con impacto

La Fundación Botín acaba de lanzar una nueva convocatoria de Mind the Gap, que supondrá 1,5 millones de euros de inversión en tres nuevas startups. Mind the Gap es el primer proyecto de impact investing o inversión de impacto en el ámbito científico español. El portfolio de las empresas seleccionadas en 2021 alcanzaron una facturación conjunta estimada de cerca de 19 millones de euros.

Zonas sin gatos para mejorar la biodiversidad

Un equipo de investigadores del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid (MNCN-CSIC) analiza, en un artículo en Science of the Total Environment, cómo afecta la presencia de las colonias de gatos a las aves. Tras la investigación, el equipo propone establecer áreas de la ciudad en las que no se favorezca la presencia de los gatos de cara a permitir la coexistencia de aves y felinos.

Piden proteger el 80% de la Amazonía en 2025

El consejo directivo de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica acaba de reunirse de forma presencial tras la pandemia para celebrar sus 38 años de fundación. La organización ha debatido los retos que afronta la Amazonía y urge a proteger el 80 % del territorio para garantizar la continuidad de las futuras generaciones. Se calcula que hay 500 pueblos y 9 países en la región selvática