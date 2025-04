«Las acciones de las personas marcan el rumbo»

Estamos a tiempo. Con esta rotundidad Javier Peña se pone ante la cámara y, uno tras otro, ofrece argumentos y ejemplos de acciones reales para mostrar que es posible no solo frenar el cambio climático, sino revertirlo incluso. La serie documental de cinco capítulos producida por El Gato Verde Producciones y recién estrenada en RTVE, presenta testimonios y ejemplos de 17 países de cuatro continentes de acciones exitosas y replicables. Cuenta con la participación de personalidades de la ciencia, la economía, las artes y la política de prestigio internacional. En definitiva, de un proyecto ambicioso de divulgación con un enorme trabajo detrás al que Javier Peña pone cara y voz y que ya está en las pantallas de la televisión pública.

¿Qué pueden ver los espectadores de «Hope, estamos a tiempo»?

Todo lo que podemos hacer para poner el clima en su lugar. Para ello hay que poner la vida en su lugar, primero. Hay que recolocar las piezas. Y en la serie, a lo largo de los seis capítulos, hacemos un recorrido por historias, con sus protagonistas, que ejemplifican soluciones que, además de resolver la cuestión del cambio climático, remedian muchos problemas ambientales, económicos, de salud y de bienestar social, repartidos por 17 países de cuatro continentes. Es un viaje muy humano, centrado en las personas, tanto pioneros, como científicos, agricultores, etc., gente que está empujando una nueva frontera en su ámbitos y que han llegado a un punto en que la solución que ejemplifican está perfectamente preparada para reemplazar a las viejas prácticas.

Habla de revertir el cambio climático, ¿quizá una visión muy optimista?

Es la base científica del Proyecto Drawdown. Un proyecto con una solidez fuera de toda duda, del mayor centro de investigaciones de soluciones. El inventario que hacen aporta soluciones que ya están disponibles para frenar el cambio climático. Practicadas a la escala requerida, nos permiten soñar con enfriar el planeta.

¿No cree que el público general lo vaya a ver como demasiado optimista?

Al contrario. Casi hasta nos pasamos de realistas. Porque presentamos las soluciones y luego, utilizando los cálculos de Drawdown, los más conservadores incluso, mostramos los resultados de su aplicación masiva en forma de temperatura media global para final de siglo. Todo ello con modelos que nos permiten vivir mejor y que son válidos para agricultores, para industrias, para el modelo energético, etc.

Audiencias aparte, ¿cuál sería para usted un buen resultado de la serie?

Un resultado muy bueno es que se extienda la convicción de que el futuro puede ser mejor, que no está todo escrito y que lo que hacemos importa. Contamos muchos casos de transformaciones de personas, que cambian lo que hacen o cómo lo hacen. El resultado es que les va mejor y, a la vez, generan un impacto ambiental positivo. Esas piezas, sumadas en un puzzle, son el camino.

Una enfoque muy motivador.

Estamos en un momento de recesión de fertilidad de la imaginación humana. Hay mucha gente con mucho miedo o angustia al pensar en el futuro en términos climáticos y políticos, con mucha razón. Es cierto. Por eso, el propósito de la serie es recalcarnos y grabarnos a fuego que tenemos los medios y los tenemos a nuestro alcance. Que son las acciones de las personas las que van a marcar ese rumbo. La economista británica, Kate Raworth, que nos guía en uno de los capítulos, apuntaba que el gran cambio de paradigma que necesitamos es aquel en que las personas nos damos cuenta de que lo que hacemos importa y, al hacerlo, damos permiso a otras personas para cambiar también. Es un terremoto que mueve los pilares de la política, de las empresas y de nuestros propios actos.

Pero, estamos en un momento en que hay muchas fuerzas empujando en contra de las políticas verdes, como el Pacto Verde Europeo, y muchas personas protestando por cosas básicas como los límites al tráfico en las ciudades, por ejemplo.

Cierto. Pero, por ejemplo: el Pacto Verde Europeo, lo que más tira para atrás es lo de los agricultores. Pues justo los agricultores que sacamos en la serie, en algunos casos son agrupaciones de 500 agricultores como Albelar en el sureste español en la zona de Almería y Murcia. Gente que van más allá de lo imaginado por el Pacto Verde en cuanto a sostenibilidad, que sus campos parecen ecosistemas y producen más y gastan menos porque se ahorran todos los químicos, etcétera. Bueno, pues esta gente te dice “yo es que no volvía lo anterior ni loco, ni aunque me pagaran”.

En el avance de la serie, comenta que algo que le hizo ver las cosas de otra forma fue contemplar a su hija cuando era bebé.

Ahora ya tiene siete años. Pero, sí, ser padre hizo como que me chascara algo en la cabeza. Además de una llamada a la responsabilidad, ser padre o madre te da como superpoderes. También te hace vulnerable, porque has de mirar por otra persona que depende de ti y, encima, eres su persona de referencia. Una ingeniera keniana que sale en el episodio cinco y que ha hecho cosas increíbles con energía solar, nos dijo que, cuando acaba el día, ella siempre intenta pensar si su hija va a poder estar orgullosa de su madre. De alguna forma ese es el motor que también me mueve a mí. Intento dar lo mejor de mí mismo y, en lo que esté en mi mano, dejar un planeta en mejores condiciones. Tenemos una responsabilidad y por nuestros hijos por nosotros mismos. Es un mensaje que suelo decir: no tenemos por qué ponernos de acuerdo en todo. Pero sí podemos ponernos de acuerdo en que queremos un aire más limpio, unos suelos vivos, una alimentación saludable, unos ecosistemas llenos de vida, recuperar nuestra naturaleza, en tener ciudades más verdes y más frescas. Hay muchas cosas muchas cosas absolutamente transversales que nos pueden unir en una gran misión común que ponga fin a esta época tan polarizada, tan dividida y con tanto odio y ponernos a trabajar en lo que nos una. Que, además, es extremadamente urgente. Para mí, es lo que se llama regeneración y es de lo que hablamos en la serie.