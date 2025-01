Las islillas, un humedal «revivido» para los vecinos

Por la vía del tren se oye de vez en cuando el paso a toda velocidad del AVE y cada poco sobrevuela por encima de las cabezas de los asistentes algún avión; Barajas está a solo siete kilómetros de aquí. Y sin embargo, este mismo espacio es el lugar de cría elegido por el búho real, varias especies de rapaces surcan el cielo sobre las aguas del río Henares en busca de presa y las cigüeñas parecen vigilar lo que ocurre en el suelo desde sus nidos fabricados en las altas torres de telecomunicaciones.

Y lo que ocurre en tierra y en este espacio tan singular es la puesta de largo de la restauración del humedal de Las Islillas, en el Parque Regional del Sureste de Madrid. Un espacio enclavado entre Mejorada del Campo y San Fernando de Henares que ha sido zona de explotación minera y vertedero improvisado «donde la gente venía a tirar escombros. Las poblaciones de estos municipios han vivido totalmente de espaldas a estos lugares porque estaban degradados», cuenta José Mª Sendarrubia López, vecino de Mejorada del Campo, además, de geógrafo y naturalista. Él tiene una vinculación especial con este espacio no solo porque lo ha transitado desde joven, sino también porque lo ha visto transformarse en los últimos años gracias a los movimientos vecinales, «sin el apoyo de los vecinos estos proyectos no saldrían adelante», de la organización conservacionista WWF y de la aseguradora Sanitas.

Desde hace unos tres años, las dos organizaciones trabajan juntas para revitalizar este lugar y crear un espacio de recreo y reconexión con la naturaleza para los más de 60.000 habitantes del Sureste de Madrid. «Estamos en un sitio que es un ejemplo de perturbación, porque tenemos aquí la vía del AVE y vemos los aviones, pero aún así sigue siendo un sitio clave para la migración de aves», comenta Diana Colomina, responsable del programa de bosques de WWF.

De artificial a natural

Este parque recibe el nombre de Islillas precisamente por sus muchas y pequeñas lagunas, que se originaron de forma artificial durante los años de extracción minera. Las antiguas graveras se llenaron de agua subterránea originando un sistema de lagunas conectadas. Al cerrarse las graveras, esta zona se convirtió en un área de descanso y refugio para aves migratorias, así como un espacio de recreo. Sin embargo, con el paso del tiempo, la zona se fue deteriorando y actualmente este espacio se encuentra degradado. «La colmatación y la acumulación de restos vegetales fueron secando parte de la lámina de agua. También el agua da muestras de contaminación», comenta Colomina. La ONG está interviniendo por zonas, reduciendo la densidad del pinar, mientras lleva a cabo plantaciones de enriquecimiento con especies autóctonas como fresnos, sauces, tarays y olmos. «El objetivo es recuperar la lámina de agua y conseguir una mejora paisajística, pero también divulgar los valores de los humedales y porque es importante la buena conservación de estos ecosistemas», apuntó.

Carolina Marín Parque natural de Islillas, Madrid Sanitas

Sin duda, una buena fórmula para hacer llegar el mensaje es a través de la que se convirtió en el acto en la «madrina» del humedal, la medallista olímpica Carolina Marín. «Justamente yo tengo la mala suerte de pasar muchas horas en un pabellón cerrado por el deporte que practico, pero intento dar paseos por mi parque cercano, porque de esa manera también me conecto con la naturaleza. Para nosotros los deportistas, el conectar con la naturaleza es vital, es como conectamos con nosotros mismos, nos despejamos de cualquier problema, de la rutina del día a día», decía la campeona olímpica de bádminton y miembro del Equipo Sanitas. La aseguradora forma parte de este proyecto a través de su programa Healthy Cities, una iniciativa que promueve estilos de vida y entornos urbanos saludables. Liseth Teresa De Abreu, doctora de Blua de Sanitas, habló del concepto One Health, que impulsan organismos como la OMS: «Está comprobado científicamente que los espacios naturales ayudan a proteger la salud, ya que no solo pueden ayudar a mejorar la calidad del aire y reducir el efecto de las islas de calor, sino que también ofrecen un espacio para el uso y disfrute de las personas, para hacer ejercicio físico; actividad, que a su vez, repercute sobre su desarrollo cognitivo, físico y el bienestar emocional y mental».

La presentación en sociedad de esta zona restaurada se hace coincidiendo con el día Mundial de los Humedales, que se celebra este domingo 2 de febrero. «Los humedales cuando están sanos funcionan como sumideros de CO2», recuerda Enrique Segovia, director de Conservación de WWF España. «Los ecosistemas de agua dulce, ríos son los más deteriorados hoy día. Esto nos lo indican, por ejemplo, las poblaciones de vertebrados. Las mediciones confirman que han descendido un 73% las poblaciones y, de ellas, la que viven en medio acuático, lo han hecho un 84%. Pero es que aparte de las mediciones, trabajando con la naturaleza lo vemos… Desecaciones de parques nacionales, la situación de Doñana, la contaminación de humedales. Es el momento de empezar a recuperar los humedales», puntualizó .