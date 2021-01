Neumáticos de invierno: las ruedas que no temen a “Filomena”

El temporal “Filomena” está provocando situaciones de peligro en la carretera ya que la inmensa mayoría de conductores usan en sus vehículos neumáticos de verano, es decir, los convencionales. De hecho, muchos conductores han tenido quedarse en casa (los que han podido) y otros han sufrido (incluso arriesgado) mucho durante su trayecto habitual ya que circulan con unas ruedas que no son adecuadas para estos días. Son ruedas que funcionan muy bien en días “normales”, pero no tanto cuando el asfalto está helado o está cubierto por la nieve. Sin embargo, para estas condiciones de frío, nieve y grandes heladas existen los neumáticos de invierno, que tienen compuestos, materiales y dibujos diferentes, agarran mucho más, evacuan más agua en caso de lluvia extrema e incluso no es necesario colocar las cadenas para subir un puerto de montaña. Es decir, el temporal “Filomena” no supondrá un problema para los conductores que incorporen esta clase de ruedas. Están recomendados para utilizarse cuando la temperatura es menor a 9 grados. Requiere una inversión inferior a los 300 euros, pero aumentan considerablemente la seguridad durante los días de invierno. No son exclusivamente para la nieve ni nadie puede hacerse el planteamiento “total, son tres días”. No, están destinado para los meses más duros del año.

Neumáticos de invierno GoodYear

Tienen un precio similar a las ruedas de verano y en países como Alemania o Austria son obligatorios en estos meses o durante los días de temporal. No llevarlos significa reducir la seguridad de los ocupantes del vehículo y de otros coches e incluso provocar más atascos ya que, frente a las ruedas de invierno, los neumáticos de verano pierden toda su eficacia y no pueden circular al mismo ritmo. La mayoría de conductores de estos países tienen dos juegos de neumáticos y los almacenan en “guarderías” que tienen los propios talleres. Cuando llega la primavera vuelven a las ruedas que usamos habitualmente. En España sólo el 3% lo hace así.

Son gomas que reducen la distancia de frenado sobre superficies deslizantes, mejoran la tracción e incluso evitan tener que usar las clásicas cadenas y todo el peligro que esto supone a la hora de bajarse del vehículo y colocarlas.