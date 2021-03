¿Tienes una multa por aparcar la moto en la acera? Un juzgado de Madrid anula la sanción

Las cientos de multas que a diario ponen todos los Ayuntamientos de España a los usuarios de motocicletas por estacionarlas en la acera podrían ser ilegales y recurribles después de la sentencia de un juez en Madrid que exige una serie de garantías para imponer este tipo de sanciones, como por ejemplo aportar una fotografía del hecho denunciado.

En efecto, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 16 de Madrid ha sentenciado dando la razón al recurso presentado por la citada consultora al estimar que no hay prueba alguna que acredite la comisión de la infracción. Además, en este caso el Ayuntamiento de Madrid, no dio respuesta alguna a las alegaciones y solicitud de pruebas efectuadas por la parte. Ni siquiera se recabó la ratificación del agente denunciante. La multa, de un importe de 60 euros, no se deberá de hacer efectiva. Hay que recordar que cada día, se ponen miles de multas de este tipo en muchas capitales de España.

Para que la denuncia prospere, es fundamental probar que la motocicleta está mal aparcada en la acera. El juez es claro en su sentencia: si no hay una fotografía o un informe de ratificación del agente, no se puede denunciar por este hecho. Por eso se anima a todos los motoristas que han sufrido multas de este tipo a recurrir este tipo de sanciones ya que la gran mayoría de las sanciones no van acompañadas de pruebas que legitimen la multa que nos han puesto. Hay que recordar que esta sentencia es firme y no cabe recurso alguno.

Desde el pasado mes de enero es obligatorio aportar al menos tres fotografías para poder sancionar a patinetes o motos.