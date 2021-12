Zontes M310: un GT compacto

Hasta hoy, Zontes, no disponía en su completa gama de motocicletas de un escúter clásico. La llegada del M310 es un primer paso, tras el que llegarán otras ofertas en este mismo segmento. Del M310 destaca su calidad, equipamiento y prestaciones que lo ubican en ese nicho denominado escúter GT, aunque no lo parezca. A nivel estético se parece poco a lo que podamos ver por la calle. Su originalidad se centra en unos detalles que se apartan de lo habitual en este tipo de motocicletas. Gustará o no, esa ya es otra cuestión, pero no se puede negar que su frontal con una amplia cúpula, se acerca mucho más a una moto de media cilindrada que a un escúter, que es lo que es. Destacan sus dos entradas de aire en los flancos que en el M310 sirven para refrigerar uno de los dos radiadores que utiliza esta Zontes. Los faros rasgados y una apertura central, así como el guardabarros delantero, le aportan a este modelo una imagen agresiva que le aporta una personalidad propia. El resto de la carrocería con el amplio tubo de escape, la caja del filtro sobredimensionada y un carenado inferior, son los detalles que la hacen, de momento, única en su especie.

En cuanto a equipamiento, la nueva Zontes M310, no ha regateado en detalles. Iluminación full led, retroiluminación en las piñas del manillar, regulación de la cúpula en dos posiciones mediante un pulsador alojado en el manillar, o el acceso al cofre y al depósito de combustible con dos botones muy bien ubicados en el escudo frontal y también en el manillar. Otro detalle. La M310 no dispone de llave, funciona con sistema keyless, o sea: llave remota que en este modelo se trata de una pulsera parecida a un Smart-watch, algo muy práctico a la vez que chic.

El cuadro de instrumentos es una pantalla TFT a todo color en la que rebosa todo tipo de información; en la que destaca el control de la presión de los neumáticos y su temperatura; un detalle que se parta de lo acostumbrado en este tipo de vehículos. Obviamente dispone de ordenador de a bordo, consumo medio e instantáneo, velocidad media y autonomía, vamos todo lo necesario y mucho más.

Las manetas son regulables, la batería es de gel y bajo el asiento, que dispone de luz de cortesía y de un resorte para mantener el asiento abierto cabe un casco integral, guantes, documentación, y un modo ECO que neutraliza la entrega de la potencia, algo muy útil en asfalto húmedo, por ejemplo. No dispone por diseño -hay que mencionarlo- de plataforma plana, pero si de un par de guanteras.

El motor de esta nueva Zontes M310, monta un motor de fabricación propia de un cilindro, 4 tiempos, refrigeración líquida y de 4 válvulas que rinde 33 caballos de potencia, lo que lo aúpa como el más potente en su segmento. Esta potencia se nota y mucho en sus prestaciones. En marcha, la M310, sorprende por su dinamismo y eso es lo que nos hace olvidar que es un escúter y no una clásica motocicleta de 300 o más centímetros cúbicos. Pese a su envergadura, una distancia entre ejes muy comedida y las llantas de 14 pulgadas en ambos ejes, asistidas por ABS y frenos de disco en ambos ejes, acentúan su agilidad tanto en tramos urbanos como en carretera. En recorridos urbanos su ángulo de giro, la altura del asiento y la posición al manillar son perfectos para moverse con soltura. En carretera su comportamiento es noble, aunque deberemos acostumbrarnos a las reacciones del tren delantero, sin olvidar que se trata de un escúter y, por tanto, no estamos hablando de una moto touring o sport.