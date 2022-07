¿Caducan los neumáticos? Este es el número que nos indica si son o no peligrosos

Uno de los aspectos fundamentales para el correcto mantenimiento de un vehículo es la revisión periódica de la presión de las ruedas, sin embargo sólo uno de cada cuatro conductores tiene el hábito de medir la presión de sus neumáticos de forma habitual, el resto lo hace de vez en cuando o cuando va a realizar desplazamientos de larga distancia. Aunque no es el único aspecto que deberíamos revisar en nuestros neumáticos, otro de los elementos fundamentales en la seguridad de nuestras ruedas es la fecha de fabricación. Un dato que la mayoría de los conductores desconoce y que se encuentra reflejado en el propio neumático.

Si miramos detalladamente el flanco exterior de nuestros neumáticos veremos que cuentan con una serie de números precedidos de las siglas “DOT” (Department of Transportation, por sus siglas en inglés).

Localización DOT neumático FOTO: La Razón (Custom Credit)

Este código alfanumérico, que contiene entre diez y doce caracteres dependiendo de la marca del fabricante, nos facilita información relevante, entre otras cosas, a la fecha y lugar de fabricación del neumático. Los últimos cuatro dígitos son los que indican la semana y año de fabricación de cada neumático. Por ejemplo, en el código “DOT B94W HWNX 4015″ si cogemos las cuatro últimas cifras, en este caso “4015″, nos dará la semana 40 del año 2015, o lo que es lo mismo, septiembre de 2015.

¿Hasta cuándo es seguro?

Cambio de ruedas en un taller. EUROMASTER 26/10/2020 FOTO: EUROMASTER

La vida media de un neumático se encuentra entre 40.000 y 50.000 kilómetros, aunque este dato varía en función de la marca, ya que la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha detectado diferencias de hasta 30.000 kilómetros en la duración de neumáticos de la misma categoría, según su último estudio. La OCU dice en el informe que la vida útil para los 205/55 R16 V, utilizados en coches compactos, es de entre 25.000 y 55.000 kilómetros. En cambio, los equipados en coches tipo berlina (225/50 R17 Y) duran entre 30.000 y 43.000 kilómetros.

No obstante, según varias asociaciones, si cogiéramos el neumático del ejemplo anterior, el fabricado en 2015, en 2022 y lo pusiéramos en nuestro vehículo, aunque estuviera sin utilizar, estaríamos poniendo en peligro nuestra seguridad.

En un neumático de más de seis años, incluso si nunca se ha utilizado, “ya no sabes lo que está pasando dentro, eso es lo que lo hace tan peligroso”, así lo expresan algunos expertos. Por su parte, los miembros de la Asociación Británica de Fabricantes de Caucho, que incluyen entre otras marcas a Goodyear, Firestone y Michelin, advirtieron en 2001 que “los neumáticos sin usar no deben ponerse en servicio si tienen más de 6 años”. Sin embargo, la asociación de la industria de neumáticos de Estados Unidos, que representa a muchas de estas mismas empresas, dice que no tiene planes de emitir una advertencia similar. “No hay información científica que pueda indicar cuándo se debe quitar un neumático debido a su edad”, dijo Dan Zielinski, de la Asociación de Fabricantes de Caucho de Estados Unidos, quien sostiene que la edad no es el factor clave en la seguridad y el rendimiento de las ruedas. “Debe observar la totalidad de la vida útil del neumático o sus condiciones de almacenamiento para tomar esa decisión”, afirmó Zielinski.

No obstante, los expertos en seguridad dicen que hay una extensa investigación que muestra que los neumáticos comienzan a deteriorarse de manera “crítica” tras un determinado periodo de tiempo, incluso si permanecen sin usar o sin vender en los inventarios de las tiendas. El mayor problema de este decremento de la calidad del material, en la mayoría de los casos, es que una inspección visual o la verificación de la profundidad de los dibujos de la rueda no revelará el problema, explican los expertos.

Por su parte, la compañía “Ford Motor Company” ha instado al gobierno de Estados Unidos a adoptar una fecha de vencimiento de seis años, apoyándose en una “investigación exhaustiva” y “datos defendibles impulsados por análisis”. Asimismo, algunas empresas de neumáticos han comenzado a emitir advertencias y marcas como Bridgestone/Firestone, Michelin y Continental recomiendan que no se usen neumáticos de más de 10 años, incluso si parecen seguros tras una inspección visual. Razón por la cual, si todavía no se ha ido de vacaciones, nunca esta de más verificar el DOT de los neumáticos, ganará en seguridad y tranquilidad, aunque no exista ninguna normativa europea ni de ámbito nacional donde se regule la caducidad de los neumáticos.