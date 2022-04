¿Por qué pierden aire mis neumáticos si no están pinchados?

Una de las rutinas esenciales en el correcto mantenimiento de un vehículo es la revisión periódica de la presión de las ruedas. Una rueda desinflada es más vulnerable a los pinchazos y a las rozaduras porque -entre otras cosas- tendrá más rozamiento con el suelo y -por lo tanto- se irá desgastando más, sobre todo por los flancos.

También notaremos cómo la dirección será más dura, y eso hará que sea más difícil controlar el vehículo. Otra razón para no llevar los neumáticos desinflados es que el coche consumirá más de la cuenta. Pero, ¿Por qué debemos revisar la presión de los neumáticos? ¿Qué puede hacer que una rueda pierda el aire de su interior si no hay ningún pinchazo?, ¿Acaso las ruedas no son estancas?

Llanta de coche pinchada en día lluvioso FOTO: Dreamstime Dreamstime

¿Cuáles son las causas?

Hay varios motivos por los que una rueda podría perder aire. La primera y más importante es que, a pesar de que las ruedas son elementos cerrados, no son totalmente herméticas. El material y el método con el que se fabrican los neumáticos, provoca que exista cierto grado de porosidad, que irremediablemente permitirá el paso del aire.

Evidentemente, las cantidades de aire que pierde una rueda en perfecto estado son ínfimas, sobre todo cuando son nuevas. Pero cuando llevamos un tiempo usándolas... es inevitable que se acabe perdiendo parte de la presión. Este fenómeno se exagera -además- cuando existen cambios bruscos de temperatura, que hacen que aumente la porosidad del neumático y que -por lo tanto- se pierda más aire.

Otra causa que podría explicar que nuestros neumáticos estén perdiendo más aire de lo normal, es que la rueda no esté en tan buenas condiciones como nos habíamos imaginado. Uno de los fallos más frecuentes es que exista una imperfección en la válvula de hinchado.

Comprobación mecánica de la presión de los neumáticos con manómetro FOTO: Dreamstime Dreamstime

Y de la misma forma que se suele perder un poco de aire al enganchar o al soltar la manguera del compresor, también puede suceder que una pequeña deformidad permita que una pequeña cantidad de aire salga cuando el coche está en movimiento, que es cuando la rueda está sometida a una presión superior.

También puede suceder que la carretera por la que circulamos a diario tenga muchos baches. Y eso puede provocar que surjan varias deformaciones, bultos y daños internos que, a la larga, debilitarán la integridad del neumático; dando lugar a pequeñas fugas de aire.