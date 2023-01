La contundente frase de Hamilton que menosprecia a Schumacher, Vettel, Alonso...

El 2022 fue un mal año para Hamilton y para Mercedes. No se consiguieron los resultados previstos tras afrontar un sinfín de problemas que les fueron lastrando. El piloto británico no consiguió ni una sola victoria y donde le han han criticado incluso pidiendo que se retire. El heptacampeón es el primero que quiso hacer autocrítica al respecto en una entrevista con GPFans hace unas semanas: “Ha sido impresionante, seguro. Siempre supe que podíamos hacerlo. Nunca dudé de que llegaríamos al final, pero ha habido mucho ensayo y error, mucho fracaso. Hubo momentos en que trajimos actualizaciones y no funcionaron y momentos en que probamos cosas diferentes y no funcionaron. Intenté tantas cosas y fallé tantas veces... pero a través de eso aprendes y creces. De hecho, este año se ha tratado de eso. Se trata de fracasar, romper egos, fortalecer nuestras relaciones y fortalecer nuestras comunicaciones. Desde esa perspectiva, ha sido realmente empoderador”.

Sin embargo, en este 2023 sus palabras han cambiado. “Nunca ha habido un piloto como yo”, dijo el piloto cuando le recordaron que los 310 grandes premios que acumula.

Contentos con Hamilton

El jefe de equipo de Mercedes, Toto Wolff, está contento con el británico: “Ganamos el Campeonato de Constructores en diciembre y en marzo estábamos en tierra de nadie. Subestimamos el desafío de rodar con el coche tan bajo y los rivales han hecho un mejor trabajo, han estado más centrados en algunas áreas en particular. Nadie tiene miedo a decir que no lo hemos hecho bien, hemos fallado y otros han acertado. Creo que a veces tienes que equivocarte y fallar para prosperar. En ningún deporte se ha visto ganar todos los años de su historia al mismo equipo o persona. El aprendizaje ha sido duro, hablar de ello es una cosa, pero ver la recuperación semana a semana te pone a prueba. Hemos tenido momentos de presión, pero creo que Hamilton es un gran piloto”.