Carlos Sainz, nombrado Madrileño del Año en reconocimiento a su trayectoria internacional

Carlos Sainz Cenamor recibirá el próximo 3 de noviembre, en el auditorio de las Colecciones Reales del Palacio Real, el premio Madrileño del Año en reconocimiento a la excelencia de su trayectoria dentro del automovilismo mundial, con cuatro décadas en distintos terrenos y vehículos. Los miembros del jurado destacaron asimismo su apoyo a la ciudad de Madrid, que será la sede en 2026 del Gran Premio de España Fórmula 1

Este premio tiene como objetivo reconocer la labor de aquellas personas que destaquen por su contribución al desarrollo económico, social o cultural de Madrid, por su trayectoria profesional o por su compromiso con causas que favorezcan el progreso de la sociedad madrileña en su conjunto. En la primera edición, el premiado fue el presidente del Teatro Real, Gregorio Marañón y Bertrán de Lis, el galardonado de la segunda edición fue el escritor y premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa y, el tercero, el presidente de HM Hospitales, Juan Abarca. Y el año pasado, Carmen Iglesias, directora de la Real Academia de la Historia, miembro de la Real Academia Española y preceptora de S.M. el Rey Felipe VI.

En el caso de Carlos Sainz Cenamor, el Jurado ha reconocido la excelencia de su trayectoria dentro del automovilismo mundial. Es uno de los pilotos más laureados y respetados en la historia del automovilismo. Doble campeón del Mundo de Rallyes (1990 y 1992), suma además cuatro victorias en el Rally Dakar (2010, 2018, 2020 y 2024), convirtiéndose en el primer piloto en ganar esta exigente prueba con un coche híbrido. Su palmarés incluye también dos campeonatos de España de Rallyes, un campeonato mundial FIA de Rally Cross Country y numerosos podios en el WRC.

En 2024 fue condecorado con la insignia de oro y brillantes de la Real Federación Española de Automovilismo (RFEDA) y la Orden Olímpica del Comité Olímpico Español (1997), la Gran Cruz de la Real Orden del Mérito Deportivo (2001), la Medalla de la Juventud y el Deporte de Francia (2008), el Premio Influential a la trayectoria profesional (España, 2020) y el Premio Princesa de Asturias de los Deportes. En 2012 fue incluido en el Rally Hall of Fame del Museo Mobilia (Finlandia) y en 2019 fue incluido en el Salón de la Fama de Pilotos de Rally que creó la FIA. Los miembros del jurado han destacado también la constancia y profesionalidad de Carlos Sainz, así como su apoyo a la ciudad de Madrid, que será la sede de un Gran Premio de Fórmula 1 en la capital y su calidad de embajador del automovilismo en España.

La decisión ha sido tomada por un jurado formado por importantes personalidades del mundo de la cultura y la economía madrileña, presididas por José Damián Bogas, CEO de Endesa.