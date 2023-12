¿Cuántos coches camuflados nos pueden multar?

Buena parte de las mutas que sufren los automovilistas españoles vienen impuestas por los vehículos camuflados de la Guardia Civil que, tras su aspecto de un usuario más de la carretera, esconden dispositivos para poder sancionar e identificar a los conductores. Y hay una buena cantidad de ellos, aunque no se facilita el número exacto. Según algunos informes, la Guardia Civil cuenta con más de 20.000 vehículos patrulla en su flota y no sólo automóviles de turismos, sino asimismo motocicletas e incluso furgonetas y camiones. No obstante, unos 6.000 son los que están destinados a la agrupación de tráfico. Al parecer, dentro de los planes del cuerpo está una inversión de unos 70 millones de euros para modernizar dicha flota.

Entre estos 6.000 vehículos destinados a tráfico podemos encontrar unas 34 motocicletas, 14 furgonetas y dos camiones, además de decenas de coches, que no llevan identificación y, por lo tanto, son prácticamente indetectables para los conductores mientras se circula por carretera. En el caso de los camiones, furgonetas y motocicletas las matrículas suelen llevar las iniciales PGC que significa “Parque de la Guardia Civil”. Otra de las formas es fijarte si los ocupantes, tanto conductor como pasajero, llevan puesto el chaleco reflectante.

En cuanto a los turismos, hace años era mucho más fácil detectar a los vehículos camuflados ya que todos solían ser de la misma marca e incluso el mismo modelo y color. Pero en la actualidad, se están empezando a utilizar como coches camuflados a modelos incautados o requisados en operaciones policiales, por lo que te puedes encontrar con un coche camuflado y puede ser cualquiera que te imagines. Para poderlos identificar, la matrícula puede también darte alguna pista. Hay que fijarse si la matrícula del coche que vas a adelantar lleva porta matrículas con el nombre del concesionario. En ese caso, es casi seguro que no se trata de un vehículo camuflado. Esto también puede servir para las furgonetas y motos camufladas, aunque es menos común que los porta matrículas se utilicen en estos vehículos.