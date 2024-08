Un empleado de desguace alerta de conducir con las ventanillas así "podría cortarte la cabeza"

Con el paso de los años, la tendencia general en el mundo del automovilismo es la de aumentar la superficie del coche en vidrio para una mejor visibilidad, al mismo tiempo que los cristales se hacen más ligeros, delgados y resistentes. El progreso de la tecnología puede llegar a ser increíble. Hoy en día, hay algunos modelos de coche de alta gama que están probando a incluir cristales capaces de proyectar información como si fuesen pantallas, lo que aporta muchos datos útiles a la conducción.

Los primeros modelos de automóvil ni siquiera tenían cristales y, cuando los incluyeron, al principio fue solo en la parte delantera, no a los lados ni atrás. Las primeras ventanillas se fabricaban de un vidrio que se rompía bruscamente, lo que es muy peligroso para los pasajero que, si bien pudieran sobrevivir a un choque, los afilados pedazos de cristal podrían provocarles cortes profundos y peligrosos.

Con el paso del tiempo, se ha ido optando por un vídeo laminado con capas de plásticos resistentes que al romperse se mantienen en su sitio, eliminando esta clase de riesgos para la salud. Como es más que obvio,las normativas de tráfico en nuestro país prohíben conducir con las extremidades asomando por el hueco de la ventanilla, debido al riesgo que implica para la seguridad vial y a todas las dificultades que puede provocar un accidente así.

En la imagen, una mujer saca los pies por la ventanilla del coche. Anja Unsplash

Aunque aún quedan en circulación muchos automóviles que tienen el mítico mecanismo de manivela para bajar o subir el cristal de la ventanilla, hoy en día casi todos los coches ya tienen esta función implementada en un sencillo botón. Aunque no se lleven los miembros del cuerpo por fuera, existe otro sutil, pero posible riesgo para la seguridad vial relacionado con la ventanilla.

Un 'influencer' del motor advierte del peligro de llevar así la ventanilla

Tal ver se trata de un consejo algo exagerado, pero nunca está de más tener la mayor de las precauciones posibles, especialmente en carretera, porque es nuestra vida y la de los demás lo que está en juego. Siempre se piensa 'a mí eso no me pasará nunca', pero la estadística es matemática y, aunque las posibilidades sean bajas, por qué no reducirlas a un cero absoluto.

El 'influencer' Bernat Escolano, más conocido en redes sociales como @bernideldesguace es un profesional del desguace de coches, y en comparte contenido en vídeo en diferentes plataformas para dar a conocer consejos y curiosidades acerca del mundo del motor y de su reciclaje. Hace poco menos de un mes, lanzó una advertencia de seguridad vial que dividió la opinión del público general. Mientras que unos le daban la razón por su argumento y se lo agradecían, otros le tildaban de exagerado.

Así, Bernat explicaba a sus seguidores que la estrategia ideal para estar libre de todo riesgo de "cortarse la cabeza" de cuajo con la ventanilla del coche sería llevarla bien completamente bajada o bien subida del todo. Como excepción, indicaba que, como mucho, podría dejarse bajada tan solo "un par de dedos" por dejado del margen superior.

El 'influencer' daba su justificación sobre este asunto: si se lleva la ventanilla bajada a media altura y recibimos un golpe lateral o tenemos que dar un frenazo inesperado, podríamos chocar con ella y romperla, provocando que el vidrio roto nos provoque cortes severos. En sus propias palabras, llevando el cristal así "lo mejor que te puede pasar es que te afeites y, lo peor, que no lo cuentes".

Toda precaución es poca en la carretera, así que no está de más guardar toda la que sea posible. Recordamos que la sanción por llevar la mano o los brazos por fuera del vehículo conlleva una multa de entre 80 y 200 euros, por no mencionar los daños y riesgos que puede conllevar.