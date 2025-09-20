Virales
"Esto es lo que no te cuentan de ser mecánico": la desagradable sorpresa que un técnico se encontró debajo de un coche
Un mecánico comparte en TikTok que estos incidentes son más habituales de lo que parece y alerta de los riesgos que supone para la seguridad del coche
Con la frase “Esto es lo que no te dicen de ser mecánico”, un técnico ha desvelado en redes sociales una tarea poco glamurosa de su día a día: recoger montones de huesos y excrementos de rata que quedan atrapados bajo los coches. El vídeo muestra cómo estos roedores se colocan en el motor y dejan “estas cositas” que el mecánico debe limpiar antes de poder trabajar.
La gravedad del problema no reside solo en la suciedad: las ratas roen cables eléctricos, mangueras de refrigeración, líneas de combustible e incluso componentes de frenos.
El resultado puede ser un cortocircuito en luces o encendido, fugas de líquidos esenciales y, en última instancia, un aumento real del riesgo de accidente para el conductor que ignora su presencia.
Señales que delatan la invasión
Detectar la plaga a tiempo evita reparaciones costosas. Los indicios más claros son pequeñas heces con forma de granos de arroz en el compartimento motor o bajo los asientos, cables mordisqueados y olores desagradables que filtran hacia el habitáculo.
Ante cualquiera de estos signos, el profesional recomienda revisar el vehículo cuanto antes y, si es necesario, recurrir a desinfectantes y cepillado minucioso para eliminar restos que, además de dañar, pueden atraer a nuevas ratas.
