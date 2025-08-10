Gama FR: SEAT se da un homenaje en su 75 aniversario

El prestigio de una marca automovilística lo da su historia y sus modelos. En un entorno marcado por la llegada de nuevas firmas sin ninguna tradición, el tener 75 años de historia que avalan la calidad del producto y la continuidad de la fabricación en el tiempo, como ocurre como la española SEAT, siempre supone una garantía para el comprador. Algo que se demuestra con los 77 modelos y más de veinte millones y medio de automóviles fabricados a lo largo de toda su historia.

Gama FR Newspress

Estos tres cuartos de siglo de existencia es una efeméride para celebrar y por ello SEAT ha realizado una serie especial denominada FR Aniversario en la que se han incluido a todos los modelos de la gama en producción, es decir, Ibiza, Arona, Ateca, León y la carrocería Sportstourer de este último. En todos ellos se han incorporado elementos de diseño únicos, como llantas y detalles exteriores en color negro y un alto nivel de equipamiento de serie. Desde llantas de aleación de color negro hasta detalles como taloneras exteriores laterales, spoiler y carcasas de los retrovisores en color negro. Están disponibles, según modelo, con los motores TSI de 115 y 150 caballos, TDI de 150 cv, así como en la versión híbrida enchufable e-Hybrid del León, cuya potencia alcanza los 204 cv.

Espíritu de competición

Porque, dentro de las alternativas de terminación de SEAT, las siglas FR responden a un espíritu de deportividad derivado de los éxitos en competición de la marca. Algo que trata de reflejarse en el interior, que presenta un habitáculo con carácter deportivo que se deja notar en los asientos deportivos y de tipo Bacquet y los acabados en negro de gran calidad. Según Mikel Palomera, director general de SEAT España, «las ediciones FR 75 Aniversario se basan en nuestros éxitos e introducen nuevos detalles de diseño para quienes buscan un aspecto aún más

distintivo».

Gama FR Newspress

Empezando por el Ibiza, que cumplió el año pasado 40 años de historia tras cinco generaciones, la edición FR 75 Aniversario va equipado con el motor 1.0 TSI de 115 caballos y cambio DSG, y está disponible desde 150 euros al mes en 48 cuotas y entrada 4.825 euros, o por 21.260 euros, con descuentos ya aplicados. Por su parte, el Arona, el más vendido de la marca, monta el mismo motor anterior y cambio manual y cuesta 170 euros al mes con entrada de 4.250 euros, o un total de 20.761 euros.

El León FR 75 Aniversario está disponible tanto en la versión de cinco puertas como en la familiar Sportstourer. En este modelo destaca la versión más potente de su gama: el híbrido enchufable 1.5 e-Hybrid que desarrolla una potencia de 204 caballos con un cambio automático de doble embrague DSG. Su batería de gran tamaño le permite alcanzar los 134 kilómetros en modo totalmente eléctrico, recargar del 10 al 80% de su capacidad en solo media hora y disfrutar de todas las ventajas de la etiqueta 0. Su precio es de 200 euros al mes, con entrada de 6.610 euros, o por 220 euros al mes para el Sportstourer con entrada de 5.109 euros. Los precios al contado son 31.360 y 32.900 euros respectivamente. Unos diez mil euros más baratas son las versiones con el motor 1,5 litros de 150 caballos. Por su parte, el Arona, SUV líder de ventas en nuestro país, monta el motor 1.0 TSI de 115 caballos con cambio manual y está disponible desde 170 euros al mes con entrada de 4.250 euros, o por 20.761 euros.

Gama FR Newspress

Por último, el SUV compacto Ateca se ofrece en esta versión FR 75 Aniversario con motores gasolina de 115 y 150 caballos, así como diésel también de 150 cv, y tanto con cajas de cambio manuales como automáticas DSG. La motorización de 150 cv y cambio DSG está disponible desde 230 euros mensuales y entrada de 6.277 euros o por 29.880 euros al contado.