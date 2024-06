Gran Vía recibe a Lynk&Co

En los últimos años, el mercado español está recibiendo muchos nuevos fabricantes de vehículos procedentes de China y otros países. Casi todos tienen un funcionamiento muy parecido y convencional, sin embargo, otros como Lynk&Co (que pertenece al grupo Geely y emplea coches de Volvo, ya que pertenecen al mismo grupo empresarial propietario de Polestar, Volvo, Lotus, etc) es una marca diferente a las demás, de origen asiático, pero con una fuerte influencia europea. No tiene concesionarios propios y la red de talleres que emplea es la misma que la de Volvo. Es decir, toda una garantía. Ahora, la experiencia Lynk & Co acaba de aterrizar en Madrid y el club de la capital ha abierto sus puertas en el número 1 de la calle Gran Vía.

Espacio Madrid Lynk&Co

12 clubes

Con este nuevo espacio, la compañía de servicios de movilidad y fabricante de vehículos cuenta ya con doce clubes en Europa, dos de ellos en España. Tras la apertura de Barcelona en 2022, la llegada a Madrid supone un paso definitivo hacia la consolidación del negocio de Lynk & Co en nuestro país. El nuevo club cuenta con 360m2 repartidos en dos plantas de 180m2. A través de este espacio, Lynk & Co captura la vibrante energía de Madrid, pero también invita a los clientes a experimentar de primera mano la innovación y el excepcional diseño del icónico ‘01’ en un entorno único y provocador. Todo el complejo ha sido diseñado por el galardonado estudio valenciano «Másquespacio», que ha sabido captar la esencia de la cultura española inspirándose en elementos emblemáticos de la capital, rindiendo un homenaje excepcional al teatro madrileño de La Zarzuela y a la obra maestra de Velázquez: Las Meninas. En estos espacios se presenta el «Modelo 01», permitiendo a los visitantes conocer los detalles del coche y saber más sobre la flexibilidad de ofertas disponibles (suscripción, alquiler, compra, préstamo y uso compartido).

Espacio Gran Vía,1 Lynk&Co

Gran Vía 1 es el paso definitivo para consolidar la presencia de Lynk & Co en España. Tras la llegada a Barcelona en 2022, el club de Madrid demuestra el interés de la compañía por el mercado español, al tiempo que consolida su posición como actor clave en el sector de la automoción sostenible.

Lugares especiales

La elección de Lynk & Co de ubicar sus clubes en lugares privilegiados, como la Gran Vía madrileña o el Paseo de Gracia en Barcelona, refleja una visión clara del enfoque moderno de la movilidad que la marca desea ofrecer. Cada uno de sus clubes en Europa está situado en el núcleo de las ciudades, zonas donde la diversidad, el entretenimiento y la vida urbana se entrecruzan. La Gran Vía, por ejemplo, captura la quintaesencia de Madrid, siendo un lugar icónico que mezcla la riqueza cultural con la energía de la ciudad.

Espacio Gran Vía, 1 Lynk&Co

Al situar un club en esta icónica localización, Lynk & Co se posiciona más cerca de sus usuarios, proporcionándoles una experiencia de movilidad que se alinea con su ritmo de vida diario. En el nuevo club, Lynk & Co presenta una línea extensa de marcas asociadas que comparten sus valores fundamentales. Entre estos socios se encuentran nombres como Velca, SAYE, NWHR, OWL, Melanje y Piece With Artist, cada uno de ellos reconocido por su compromiso con la sostenibilidad, la innovación y la inclusión. Al fomentar las colaboraciones con marcas afines, Lynk & Co sigue demostrando su compromiso para ofrecer no solo un producto, sino un estilo de vida.

Los visitantes del nuevo club pueden esperar una experiencia increíble que celebra lo mejor del diseño, la sostenibilidad y la comunidad. «España es un mercado clave para Lynk & Co y la apertura de un club en Madrid es un hito que refuerza nuestro compromiso con los consumidores españoles. Nuestros clubes ofrecen experiencias de marca inmersivas en ciudades seleccionadas de toda Europa. No se trata de estar en todas partes, sino de estar en los lugares adecuados - y Madrid es sin duda el lugar adecuado para estar», señaló Nicolas López Appelgren, CEO de Lynk & Co.