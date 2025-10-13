El grupo chileno Ditevo aumenta su red de distribución en España

Madrid, Barcelona, Pamplona y Bilbao, zonas que suponen el 60% del total de las matriculaciones del mercado español, han sido las provincias elegidas por el grupo chileno Ditevo para realizar su desembarco en el sector de la distribución en España, donde ya ha invertido 30 millones de euros.

El plan de expansión de este grupo sudamericano, que ya tiene una experiencia de 65 años en el sector de la distribución de automóviles, se centrará principalmente en las marcas premium y de lujo orientadas a la sostenibilidad. Desde su llegada hace ahora diez años ya ha comercializado más de 10.000 vehículos y cuenta con 250 empleados. Entre sus operaciones más conocidas están la propiedad de las concesiones Volvo Disoluto en Barcelona y Volvo Tibermotor en Madrid, que han pasado a ser Volvo Ditevo y se han convertido en uno de los principales operadores de la marca sueca.

El grupo chileno también ha abierto un nuevo Centro Porsche en Sant Cugat del Vallès, con una superficie de 4.000 m² distribuida en tres plantas y con un taller de 1.000 m². También en la capital catalana inauguró en septiembre el Centro Porsche Barcelona en Hospitalet de Llobregat, que cuenta con 9.000 metros cuadrados construidos y una mayor capacidad de posventa y taller, lo que lo convierte en uno de los más importantes de Europa. Por otra parte, en Bilbao está construyendo un centro Porsche Bilbao con unas instalaciones de cuatro mil metros cuadrados.

Tomás Etcheverry, el director general del grupo Ditevo en España, ha inaugurado asimismo un nuevo complejo en el Polígono Industrial Los Olivos (Getafe) que agrupa los concesionarios de Volvo, Polestar y Lynk&Co, y también dentro de la Comunidad de Madrid ha iniciado la construcción de un nuevo edificio en la Ciudad del Automóvil que albergará a las marcas Volvo y Lynk&Co a partir de 2026. En total, más de 60.000 m² de instalaciones.