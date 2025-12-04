Los vendedores de coches de segunda mano lamentan no estar incluidos en el nuevo plan de ayudas del Gobierno

Las empresas especializadas en el importante mercado de segunda mano han criticado que el plan de ayudas diseñado por el Gobierno para el año próximo no incluya a los coches usados con matriculaciones recientes, que, en su opinión, también contribuyen de manera eficaz a reducir el nivel de emisiones. Estiman que, a la vista de las cifras de negocio, el mercado de ocasión es el verdadero motor de la movilidad en España.

Las previsiones para el mercado de turismos de segunda mano apuntan a que cerrará el presente año con un crecimiento cercano al 6% y superando los 2,2 millones de unidades. Una cifra que supone duplicar al mercado de coches nuevos. La razón principal es que el precio del vehículo nuevo (incluso con ayudas) sigue estando fuera del alcance de la mayoría de las familias españolas. Por ello, consideran que no se puede hablar de una gestión eficaz y realista de los recursos dejando fuera al mercado de ocasión en planes como el Plan Auto 2030.

En opinión de José Carlos del Valle, CEO de la empresa Clicars, especializada en el mercado de vehículo de ocasión, “en España, uno de cada cuatro coches no tiene distintivo ambiental y la mitad del parque móvil supera los 15 años. Una edad media que es una de las más altas de Europa, por encima de los 14 años. Estos datos bastan para entender que, si incentivos como el Plan Auto 2030 vuelven a dejar fuera a los vehículos de ocasión, estaremos haciendo un uso ineficiente de los recursos y de la realidad de la mayoría de ciudadanos. Pedir a familias que hoy conducen coches de más de 15 años, imprescindibles para su día a día, que compren un eléctrico nuevo de 30.000 euros, incluso con ayudas, simplemente no es realista”. “La gente quiere avanzar, pero necesita alternativas reales, no políticas que generen frustración o exclusión. Y los datos lo demuestran: el mercado de ocasión ya está rejuveneciendo el parque. En lo que va de año, uno de cada cuatro turismos vendidos de segunda mano no superaba los cinco años y se han duplicado las ventas de eléctricos. En concreto, en septiembre se logró un récord histórico coincidiendo con el agotamiento del Plan Moves en regiones clave”. Según Del Valle, la solución pasa por incluir en los planes de ayudas a los coches de menos de cinco años, que son hasta un 30% más baratos que los nuevos.

Por otra parte, y en relación con este mismo plan de ayudas, Marta Blázquez, presidenta de Faconauto, ha señalado que “recordamos que el actual Moves está operativo hasta el 31 de diciembre, con ayudas de hasta 7.000 euros y una bonificación del 15% en el IRPF”. Hay que recordar que el Moves tiene los fondos agotados en once comunidades autónomas y existe una larga lista de compradores a la espera de recibir las ayudas prometidas.