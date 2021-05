Martínez Vidal (Cs) ingresará en el Grupo Mixto y anuncia una querella civil por el uso de la marca del partido

La diputada y coordinadora autonómica de Ciudadanos en la Región de Murcia, Ana Martínez Vidal, ha adelantado este jueves que en los próximos días ingresará, junto a su compañero y exportavoz del grupo parlamentario, Juan José Molina, en el Grupo Mixto, al que ya están adscritos los dos parlamentarios de Podemos.

En declaraciones a Onda Regional de Murcia (ORM) recogidas por Europa Press, Martínez Vidal ha explicado que su grupo ha sido “secuestrado” por “unos tránsfugas”, en referencia al actual portavoz, Francisco Álvarez, y las parlamentarias y consejeras del Gobierno murciano Isabel Franco y Valle Miguélez.

Además, ha adelantado que Ciudadanos presentará una querella civil por el uso de la marca, a lo que ha sumado el recurso de amparo elevado por Cs al Tribunal Constitucional por el rechazo de la mesa de la Asamblea regional a los escritos presentados contra los cambios en el grupo parlamentario.

La dirigente de la formación ‘naranja’ ha indicado que hay personas que desean que Ciudadanos “desaparezca”, con el fin de “intentar captar todos esos votos de centro”. “Yo, mientras mi partido me respalde como así está siendo, y los votantes y los afiliados me apoyen, voy a seguir luchando por un proyecto que es legítimo como cualquier otro”, ha matizado.

Martínez Vidal ha asegurado que, si bien la moción de censura presentada para desbancar al PP del Ejecutivo murciano “desencadenó” la convocatoria de elecciones en la Comunidad de Madrid, esta no influyó en los resultados de los comicios celebrados el pasado 4 de mayo, en los que Cs perdió la representación en esa autonomía.

A su juicio, los madrileños han votado en función de la gestión del Gobierno de su comunidad y de los programas de los partidos que concurrían a las elecciones.

En este sentido, se ha referido también a los comicios catalanes, que tuvieron lugar a mediados de febrero, para indicar que en ese momento no se había presentado “ninguna moción de censura” y su formación pasó de 36 a seis diputados.

“Los ciudadanos de Madrid han actuado en libertad”, ha apuntado, para insistir en que Díaz Ayuso “se ha mostrado como una alternativa a Sánchez” y lamentar que Ciudadanos no obtuviese un buen resultado porque “contábamos con el mejor candidato, Edmundo Bal”.

En este punto ha remarcado que la gestión de la Comunidad de Madrid en los últimos años ha sido fruto de una labor conjunta de su partido y de los ‘populares’, aunque al final “el rédito político se lo ha llevado el PP”.

“Esto es una muestra de lo que realmente se ha penalizado ha sido la política de ‘socio preferente’ que en ningún caso debe tener un partido de centro, puesto que no debe vetar a ningún partido político y tiene que ser capaz de pactar a derechas y a izquierdas”, ha apostillado.

No obstante, Martínez Vidal no se ha mostrado arrepentida de haber presentado la moción de censura en la Región. “No puedo arrepentirme de algo que hice actuando en conciencia; no podía seguir formando parte de un gobierno en el que Ciudadanos no tenía parte ni participaba en las decisiones”.

“Diferencia abismal” entre Miras y Ayuso

Por otro lado, la dirigente de Cs ha afirmado que el presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, “no es ni la sombra” de su homóloga en Madrid y compañera de partido, Isabel Díaz Ayuso. “Hay una diferencia abismal entre ellos”, ha dicho al respecto.

Así, ha defendido que mientras la presidenta madrileña y Cs han dirigido la gestión de la pandemia con una visión “aperturista”, López Miras “ha sido el más restrictivo de España y ha arruinado a muchos sectores económicos a los que no les ha permitido trabajar”.

“Todavía hoy por hoy sigue hablando de una posible restricción de movilidad una vez acabe el estado de alarma”, ha dicho Martínez Vidal, quien ha puesto de manifiesto que en Madrid “no ha habido un ‘vacunagate’”, ni “una consejera de extrema derecha negacionista”, ni “hay una querella por una mala praxis por el Mar Menor”.

Visita de Arrimadas a Murcia

Por otro lado, Martínez Vidal ha avanzado que la líder de su partido, Inés Arrimadas, visitará la Región de Murcia en las próximas semanas junto con los nuevos vicesecretarios generales, Edmundo Bal y Daniel Pérez, para participar en una reunión con afiliados.

Además, en julio se llevará a cabo una convención del partido a nivel nacional para reforzar el programa de Cs.