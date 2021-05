Clamor en Murcia contra el recorte del trasvase: “El Tajo-Segura no se toca”

Clamor generalizado en la Región de Murcia contra el recorte del trasvase Tajo-Segura. Este sábado estaba convocada por el Círculo por el Agua una tractorada en más de una quincena de localizaciones en la Comunidad, que no ha defraudado. Miles de agricultores y regantes han salido a las calles a manifestarse en 16 municipios murcianos en defensa del trasvase Tajo-Segura, ante el cambio de las reglas de explotación del acueducto y el aumento de los caudales ecológicos del Tajo que plantea el Ministerio para la Transición Ecológica. Según han anunciado, esta protesta continuará en Madrid el 24 de mayo.

Pero esta tractorada no ha sido únicamente en la Región de Murcia, sino que los regantes de Alicante y Almería se han sumado a esta reivindicación y han sacado sus tractores y camiones a las calles con pancartas donde se podía leer “Miles de agricultores al paro si recortan el trasvase” o “Menos trasvase, menos futuro”.

Con sonoras pitadas, los manifestantes han recorrido las calles de diversos municipios, entre ellos, Alcantarilla, donde ha acudido el presidente regional, Fernando López Miras, junto al presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez, así como diversos dirigentes del PP regional y local.

Desabastecimiento en los hogares

Precisamente, el presidente murciano, Fernando López Miras, y ha alertado de que si sigue adelante el plan del Gobierno central, “podría haber desabastecimientos en nuestros hogares”. El dirigente autonómico se ha unido a la protesta regional en Sangonera la Seca, donde ha asistido a la tractorada y ha asegurado que desde el Gobierno regional “lanzamos un grito unidos, un grito de fortaleza que no va contra nadie, pero sí a favor de la Región de Murcia”.

Y es que, según han defendido, “el trasvase Tajo-Segura no se puede tocar, el plan del Gobierno central no se puede llevar a cabo, no se pueden elevar los caudales ecológicos del Tajo por cuestiones políticas y no técnicas, no se pueden cambiar de forma unilateral las reglas del explotación del trasvase, porque esto es ruina para la Región de Murcia”.

De hecho, López Miras ha explicado que no solo está en juego el agua para que la Región de Murcia pueda desarrollarse, “sino que está en juego el agua de nuestros hogares y para beber”. “Ayer mismo, la propia Mancomunidad de Canales del Taivilla, la que lleva el agua a nuestros hogares, alertaba de un posible desabastecimiento en nuestras casas si se consuman los planes del Gobierno de España”, añadía.

“42 años de prosperidad”

De la misma manera, el secretario general del Partido Popular de la Región de Murcia, José Miguel Luengo, ha dicho en Cartagena, que “Pedro Sánchez debe escuchar el clamor de la Región de Murcia que pide que el Trasvase Tajo-Segura no se toque”.

Luengo ha subrayado que el PP llevará las reivindicaciones de los regantes y agricultores y del conjunto de la sociedad murciana “hasta dónde haga falta” porque “nos oponemos frontalmente a que, de una manera sectaria sin diálogo ni consenso, el Gobierno de Sánchez ponga en juego una infraestructura que ha dado prosperidad al Levante español durante 42 años”.

Luengo ha remarcado que ahora hay que apostar por la “unidad y diálogo” porque “estamos antes un ataque sin precedentes por parte del PSOE a nuestro futuro” y ha recordado que “Ley del Memorándum fue el resultado del consenso y el diálogo, pero lo que lo que está haciendo en estos momentos Pedro Sánchez es tomar decisiones políticas de forma unilateral que llevan al cierre del trasvase”.

Protestas en Cartagena

En Cartagena, más de 600 camiones, furgonetas y vehículos particulares han llegado, además de la ciudad portuaria, desde localidades limítrofes como San Javier o Torre Pacheco, para encontrarse en el monumento al submarino Isaac Peral, y desde ahí recorrer la ciudad y finalizar a las puertas de la Asamblea Regional, donde se ha leído un manifiesto.

El presidente de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, Manuel Martínez, ha lamentado que “mientras que los ríos españoles vierten más de 26.000 hectómetros de agua al mar todos los años, aquí el déficit de la cuenca del Segura está cifrado en 400 hectómetros y, en lugar de resolverlo, lo que hacen es incrementarlo”. “Me gustaría dejar algo claro”, ha advertido, “esto es una cata, esto es un ensayo. Hoy arranca un movimiento que no lo va a parar nadie”.

El consejero de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, Antonio Luengo, que se ha desplazado a la protesta en Cartagena, ha instado a llevar a cabo el Plan Hidrológico Nacional para “distribuir el agua por todas las cuencas de una manera homogénea, que llegue el agua a todas las casas y a todos los campos de España”, y ha demandado al Ejecutivo central que “que deje de buscar confrontación entre comunidades autónomas”