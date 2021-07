«La variante colombiana solo se ha detectado en Murcia, pero no es preocupante»

Especialista en Medicina Preventiva, subdirector de Salud Pública y portavoz del Comité de Seguimiento Covid-19 de la Región de Murcia, Jaime Pérez lleva meses dando la cara para concienciar de la importancia de la vacunación. Ahora, con el aumento de los contagios, resuelve algunas dudas sobre la incidencia de la Covid en la Comunidad.

- ¿A más vacunación, menos contagio o menos riesgo de gravedad?

-Hay menos contagio y, por lo tanto, menos riesgo. Realmente va unido. Los contagios tras la vacunación es algo que se seguirá produciendo. Es más, normalmente pasa que cuando todo el mundo está vacunado, los casos se producen en personas inmunizadas, porque las vacunas pueden funcionar muy bien, pero no son perfectas. Aún así, se van a dar muchísimos menos casos que si no estuviéramos vacunando y, sobre todo, lo más importante, es que serán mucho menos graves.

- Pero se seguirán dando casos.

-Sí, y por eso la clave está en vacunar. Hay que seguir vacunando en función, claro está, de los ritmos de llegada de las dosis. Eso nos va a permitir reducir los contagios y, aunque haya contagios, serán menos graves. El objetivo es que no ingresen en los hospitales. Siempre habrá excepciones pero la vacuna permitirá no volver nunca a lo que hemos vivido durante esta pandemia.

- ¿Qué está pasando con los jóvenes?

-Pues que ha acabado el curso. Hemos tenido un curso escolar con muchísimas restricciones, donde ha funcionado todo perfectamente gracias a las medidas que han tomado los centros educativos. Pero una vez que se ha acabado el curso, ha empezado la interacción masiva con los viajes de fin de curso, las reuniones o las celebraciones. Todo lo que hemos invertido para que no se produjeran los contagios, ha saltado nada más acabar las clases. Una de las cosas que decíamos, a modo irónico, es que era una pena que este curso escolar no hubiera durado un poco más, porque si se hubiera alargado hasta septiembre, a lo mejor habríamos conseguido llegar a las vacaciones vacunados. Aún así, no hemos podido llegar porque no había suficientes dosis.

- ¿Qué riesgos existen para los mayores de 60 años que solo han recibido una dosis de AstraZeneca?

-Lo que tenemos ahora mismo es una población parcialmente vacunada que, con las variantes que hemos manejado hasta ahora como son la Alfa (británica) o la originaria, no habría ningún problema. De hecho, la protección con una dosis se caracteriza por ser una protección adecuada. Es evidente que es mejor tener las dos dosis, pero aún así la protección es alta. Lo complicado llega con la variante Delta (india), ya que con esta fórmula la protección con una dosis baja mucho. Por eso hemos iniciado la estrategia de adelantar hasta las ocho semanas la vacunación de esta población, para conseguir que los mayores de 60 a 69 tengan la protección completa lo más rápido posible con esas dos dosis.

- Pero no hay casos de la variante Delta en la Región.

-Efectivamente, por eso tenemos margen. Tanto la Región de Murcia como los organismos técnicos como la Ponencia de Vacunas y la Comisión de Salud Pública han impulsado el adelanto de la vacunación de esta población en toda España, porque lo que se ha visto es que había comunidades autónomas que adelantaban la inoculación a las 11 semanas, mientras que otras a las 10. No obstante, hay alguna documentación del Centro de Control de Enfermedades Europeo que apostaba por adelantarlo incluso más, a las ocho semanas. La Región de Murcia ha apostado precisamente por este periodo.

- El aumento de los jóvenes contagiados, ¿cómo afecta a su vacunación? La recomendación es esperar seis meses.

-La clave no es tanto los seis meses como que se les inyecte una dosis. Los organismos técnicos consideran que esos seis meses es el tiempo mínimo de protección. De hecho, eso ha permitido poder llegar a vacunar a una población más vulnerable de forma más rápida. Además, se ha comprobado que aquellas personas que pasan la enfermedad y se vacunan con una dosis tienen una protección mucho mayor que las que incluso reciben dos dosis de forma normal. Incluso hay autores que apuntan a que estas personas van a tener protección de por vida. Ahora, el objetivo es conseguir llegar a las dos dosis lo más rápido posible en quienes no hayan pasado la enfermedad.

- El consejero de Salud habló de la variante colombiana. ¿Qué se sabe de esta alteración?

-Lo de esta variante es muy curioso porque realmente nos está afectando especialmente a la Región de Murcia y no la encontramos en otras partes de España, ni en otras partes del mundo. Ahora mismo está clasificada por la Organización Mundial de la Salud como «variante de interés» y no de «preocupación», con lo cual es un grado menor con respecto a otras como la Delta que, por ejemplo, sí es preocupante. Es curioso porque aunque no sea de riesgo, a nosotros nos está afectando bastante.

- ¿Cómo valora la vacunación en la Región de Murcia?

-Afortunadamente, la enorme mayoría de la población lo tiene claro: tenemos la aceptación de la vacuna con coberturas en mayores de 40 años de más del 90 por ciento. Eso jamás lo habíamos visto. La aceptación de la vacunación tendrá repercusiones positivas en muchos aspectos. El principal, evidentemente, se centra en la reducción de la enfermedad. Aunque estemos contabilizando más de 200 casos diarios, de momento la cifra de hospitalizaciones no ha tenido la repercusión que tuvo anteriormente, y eso se espera que se mantenga, sobre todo si conseguimos vacunar rápidamente a los mayores de 60.

- ¿Qué otros aspectos mejora?

- Sobre todo, beneficiará a la cuestión económica. Para la recuperación vamos a tener que ‘quitarnos el virus de encima’ por decirlo de alguna manera, y eso solamente lo vamos a poder hacer a través de la vacunación. En países como España y regiones como Murcia, que están teniendo tan buena aceptación de la vacuna, tiene una repercusión muy positiva en la recuperación económica porque permitirá controlar la pandemia. Eso es algo que tenemos que tener todos claro, tanto a nivel individual como social. Y en ese sentido, creo que hay que ser optimista, porque tanto la Región de Murcia como España tiene una población a la que le gustan las vacunas.