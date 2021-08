López Miras exige a Sánchez todas las competencias para actuar sobre el Mar Menor

El Gobierno de la Región de Murcia solicitará al Gobierno central todas las competencias relativas a las Costas y a la Cuenca de la Vertiente del Mar Menor para “actuar en el acuífero y en las ramblas y desarrollar las actuaciones pertinentes para recuperar la laguna salada. Si me van a señalar como responsable, debo serlo. Queremos actuar y recuperar el Mar Menor. Solo pedimos que nos dejen hacerlo”.

Así lo ha dicho el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, tras una reunión del Consejo de Gobierno extraordinario que se ha reunido de urgencia a las 18:00 horas, y en el que se ha abordado la dramática situación que atraviesa el Mar Menor en la última semana, después de que hayan aparecido miles de peces muertos en varias playas del litoral murciano.

“Cada hora entran litros y litros de agua dulce a través de la rambla del Albujón; cada día entran 30 millones de agua dulce; cinco toneladas de nutrientes; cada día entran 5.000 kilos de nutrientes al Mar Menor. Hasta aquí hemos llegado”, ha señalado el presidente.

López Miras ha incidido en que las soluciones para proteger el ecosistema marino están plasmadas en el Proyecto de Vertido Cero, que lleva, según ha reprochado, “tres años guardados en un cajón”. “La inacción confunde a los ciudadanos que piensan que no estamos actuando”.

El presidente ha incidido en “dejar atrás los enfrentamientos políticos y los conflictos de competencias” y por ello ha pedido todas las competencias para poder actuar de forma urgente en la laguna, pero ha cargado contra el Ejecutivo central de Pedro Sánchez al que le ha recordado que tienen el 80 por ciento de las competencias “que no asume”.

Actuaciones para la recuperación lagunar

Entre las primeras decisiones que el presidente autonómico ha anunciado, se encuentra la de poner en marcha la recuperación del calado de la gola de Marchamalo. “El grupo de Ecología Lagunar del Comité de Asesoramiento Científico ha coincidido en señalar que esta medida es más que necesaria para paliar los efectos de este episodio”, ha indicado. Así, a corto plazo, López Miras ha insistido en que si el Ministerio no acepta esta petición, “acudiremos a la Justicia para que obligue a este procedimiento o nos permita actuar mediante medidas cautelarísimas”.

Para ello, esta misma noche se desplazarán a la zona las máquinas que deberían trabajar en caso de que la Comunidad reciba el visto bueno jurídico.

En segunda instancia, y ante la entrada masiva de agua y nutrientes en la Rambla del Albujón, “principal enemigo del Mar Menor”, el Gobierno regional tramitará mediante Decreto Ley de forma inmediata la prohibición de entrada de nutrientes por la Rambla. “No vamos a tolerar que continúe entrando una sola gota de agua con nutrientes por el Albujón”.

Posteriormente, el presidente regional ha solicitado todas las competencias al Ejecutivo central, y ha puesto de relieve la ausencia de Pedro Sánchez en esta catástrofe natural. “Ha decidido desentenderse y no hacer nada. Ven desde la distancia este episodio y siguen sin hacer nada. También le he pedido que me reciba para hablar y no he obtenido respuesta”, ha lamentado.