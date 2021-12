La Región de Murcia descarta aplicar el toque de queda, pero defiende medidas para evitar el colapso hospitalario

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha descartado implantar el toque de queda en la Región de Murcia porque “no tenemos herramientas jurídicas para ello”, y ha abogado por la puesta en marcha de medidas de carácter estatal en función de la incidencia del coronavirus en cada territorio para evitar el colapso hospitalario.

“Un toque de queda como tal ahora mismo no es barajable porque no tenemos herramientas jurídicas para ello, pero sí que creo que mañana tendremos que hacer análisis profundo de la situación y de la evolución de la incidencia, que no es para nada positiva”, ha dicho López Miras en declaraciones al programa ‘Más Vale Tarde’, de La Sexta, recogidas por Europa Press.

El jefe del Ejecutivo murciano ha señalado que la vacunación es “esencial” en este contexto, pero ha precisado que estar inoculado “no puede hacer que ignoremos la pandemia”, por lo que este miércoles reclamará en la Conferencia de Presidentes el impulso de medidas de implantación nacional al Gobierno central. De no hacerlo, “en la Región de Murcia sí las tomaremos”, ha precisado.

Según ha explicado, estas medidas estarán relacionadas con las recomendaciones de los expertos de los servicios de Epidemiología y de Salud Pública, e irán en la línea de “limitar lo máximo posible la interacción social durante la Navidad y los contactos sociales en actividades en las que no llevamos mascarilla”.

López Miras, que ha llevado en todo momento una mascarilla FFP2 “por prudencia”, pues las pruebas a las que se ha sometido han dado resultado negativo, ha indicado que si en la Región “seguimos con este ritmo de contagios al final tendremos una saturación hospitalaria que nos va llevar a tomar estas restricciones”.

“Hay que tomar decisiones. Estamos viendo cómo se está contagiando a un ritmo desorbitado toda la población. Tenemos que tomar decisiones más allá de que la vida no corra el mismo peligro antes de tener la vacuna”, ha dicho el presidente murciano, tras expresar su preocupación por “el número excesivo de contagios que esta saturando nuestro sistema sanitario”.

Al hilo, ha comentado que debido a este nivel de ocupación hospitalaria “otras operaciones y dolencias que habría que tratar no se estén tratando”.

Respecto a los recursos sanitarios destinados a aplanar la curva epidemiológica, López Miras ha recordado que la Comunidad ha contratado más rastreadores y ha solicitado un centenar adicionales a los 260 con los que cuenta. Además, ha adelantado que durante toda la Navidad se van a hacer test de antígenos y primeras vacunaciones en las plazas de las ciudades.

Gracias a esta iniciativa, según ha recordado López Miras, “solo en una semana más de 10.000 personas” se han administrado la primera dosis de la vacuna en la Región de Murcia.