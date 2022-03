La Comisión para Asuntos Económicos analizará este jueves el impacto de la guerra en la economía murciana

El jefe del Ejecutivo autonómico, Fernando López Miras, ha convocado para este jueves una reunión de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos de la Comunidad, con el fin de analizar el impacto de la invasión de Ucrania por parte de Rusia en la economía de la Región de Murcia.

Así lo ha avanzado López Miras en su respuesta a una pregunta formulada, en el seno de la sesión de control de la Asamblea regional, por el portavoz del grupo parlamentario liberal, Francisco Álvarez, sobre las medidas adoptadas por el Gobierno de la Región en lo referido a la llegada de menores no acompañados de Ucrania.

El presidente murciano ha explicado que uno de los cometidos de este encuentro es la elaboración de propuestas concretas para trasladar al Gobierno de España en el marco del Plan Nacional de respuesta a la guerra, que será aprobado previsiblemente el próximo 29 de marzo.

Tras expresar “la mayor de las condenas ante la invasión del tirano Putin”, López Miras ha indicado que la Administración regional puso a disposición del Gobierno de España “todos los recursos” para atender a los refugiados desde el estallido del conflicto.

Así, ha recordado que ofreció 500 camas de hospital, más otras 44 de cuidados intensivos, para atender a heridos, así como material sanitario por valor de más de 100.000 euros que el Ejecutivo de la Nación ya ha aceptado.

Respecto a los menores, ha explicado que en el momento en que se identifica a niño no acompañado procedente de Ucrania se activa el protocolo de la Comunidad y es atendido en el Sistema Público de Salud, además de proceder a su escolarización, como se ha hecho con 81 niños llegados a la Región desde el pasado 3 de marzo.

López Miras ha hecho referencia a la necesidad de que exista “cogobernanza” en este proceso y un plan nacional de acogida de refugiados dotado de un fondo extraordinario que pueda sufragar los gastos a los que tienen que hacer frente las comunidades autónomas.

Por su parte, Álvarez ha aprovechado su intervención para expresar la “solidaridad” de su grupo con “los ciudadanos de Ucrania y con su gobierno democrático”, así como para urgir al Gobierno de la Nación a que “dé la cara y no se esconda como hace cada vez que vienen mal dadas detrás de las comunidades autónomas”.

Conferencia de Presidentes

Por otro lado, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, ha interpelado al presidente de la Región sobre la última Conferencia de Presidentes de Comunidades Autónomas, celebrada este fin de semana en La Palma.

Según López Miras, en el encuentro “poco se pudo concretar” más allá de condenar la invasión y ofrecer apoyo “en las actuaciones internacionales referentes a la guerra de Ucrania”. “El señor Sánchez nos dijo literalmente que teníamos que hacer que Putin no se saliera con la suya”, ha agregado al respecto.

Al hilo, ha recordado que en su intervención le reprochó la “falta” de medidas concretas para combatir la subida “descontrolada” del precio de los carburantes, de la energía y de los productivos básicos desde “hace ya un año”, y no 15 días “como el señor Sánchez intenta hacernos creer”.

Entre las medidas trasladadas, López Miras ha destacado la suspensión de la reforma fiscal por la que “quieren freír a impuestos” a los españoles, la aplicación del tipo superreducido del 40% del IVA a los hidrocarburos y la apertura de canales de exportación para las empresas de la Región de Murcia a terceros países, al objeto de garantizar la cadena de suministro.

“Hay muchas familias en España que se les hace imposible llegar a fin de mes, pagar la luz, pagar el combustible, pagar productos básicos, y el Gobierno España tiene que responder ante eso”, ha precisado.

El dirigente ‘popular’, Joaquín Segado, ha denunciado que “es lamentable esta situación, pero muy sencilla la razón por la que hace esperar a todos los españoles para bajar los impuestos: tiene que mantener abierto el Gobierno más caro y más inútil de la historia”.

“Nuestros camioneros se van a la ruina cada vez que tienen que llenar sus depósitos; los agricultores no pueden arrancar sus tractores para trabajar sus tierras porque están haciéndolo a pérdidas; nuestros pescadores mantienen la flota amarrada a puerto porque no les es rentable hacerse a la mar con el gasoil a este precio; y los autónomos van sumando más gastos y restando ingresos”, ha lamentado Segado.

Inversión en políticas de Igualdad

Por parte de Vox, Juan José Liarte ha preguntado al presidente murciano sobre el “inasumible incremento de gasto para promover medidas de reivindicación de demandas de género y feministas”.

A esto, López Miras ha respondido que “ahora mismo necesitamos altura de miras y gestión de crisis”, y ha abogado por bajar los impuestos, “dando más autonomía al emprendimiento, apostando por la generación de oportunidades, por el crecimiento por el desarrollo y por el progreso; facilitando ese desarrollo económico y esa capacidad de inversión y comodidad ayudando a la familias”.

“Las prioridades han cambiado y los objetivos tienen que ir dirigidos sobre todo a llevar a las familias, que son las que peor lo están pasando; hay que bajar los impuestos, hay que bajar el de la electricidad, de los combustibles de hidrocarburos, del gas, de los productos básicos”, ha dicho.

Para el jefe del Ejecutivo murciano, “tenemos que centrarnos en que no haya familias que lo sigan pasando mal por culpa de la inflación desbocada, que no tengan acceso a productos básicos, que no pueden llegar a fin de mes; es el momento de la responsabilidad, de hacer política con altura de miras”.

Liarte, por su parte, ha insistido en que en la Región de Murcia “no tenemos derecho a dedicarnos a discusiones para generar problemas sociales que no existen, ni a comprar silencios a golpe de subvención, mientras que los españoles les preocupa cómo van a poder pagar el combustible para ir a trabajar o la calefacción para calentar a sus hijos”.

Sanciones a empresas del Mar Menor

Por otra parte, El diputado de Podemos, Rafael Esteban, ha interpelado al jefe del Ejecutivo regional sobre qué esta haciendo para evitar la contaminación en el mar Menor. Al respecto, Esteban, ha vuelto a pedir la dimisión del consejero de agricultura, Antonio Luengo, por “su falta de acción” para evitar las aportaciones de vertidos a la laguna salada y no sancionar a la empresas contaminantes y por qué el Gobierno regional “no ha hecho nada” para sancionar a esas entidades.

López Miras ha respondido al diputado de Podemos que el Gobierno regional propuso, a instancias de los servicios jurídicos de la Comunidad, que dirimiera sí la Consejería de Agricultura era competente para cumplir con los expedientes sancionadores. El presidente del Gobierno regional ha esgrimido que se han limitado “a cumplir lo que establece el instructor” y, que una vez, que el Tribunal Superior de Justicia ha estimado que es la Comunidad Autónoma quién debe llevar a cabo las saciones “la Consejería será la que lleve a cabo los expedientes de responsable ambiental contra ocho empresas y personas físicas por contaminación del mar Menor”.

Desde el Grupo Parlamentario Socialista, el portavoz Francisco Lucas, también ha exigido responsabilidades al Gobierno regional por este episodio. El diputado del PSOE ha manifestado a López Miras la falta de acción de su gabinete para llevar a cabo acciones que “detengan la contaminación” de la laguna, Lucas ha objetado al presidente regional que “el mar Menor es una cuestión de Estado y aquí tampoco usted está a la altura” ya que para el ‘socialista’ para conocer al verdadero culpable de la situación del mar Menor “solo tiene que ponerse delante de un espejo”.

Y es que para Lucas “su negligencia ante la falta de medidas concretas para evitar que esto vuelva a ocurrir” se traduce en que el Ejecutivo regional presupuestó en 2021,”34 millones de euros y gastó solamente 9 millones de euros” para llevar a cabo acciones contra la degradación de la laguna salada.

Por su parte, López Miras ha rebatido al portavoz socialista con cifras e inversiones previstas por el Consejo de Gobierno, entre ellas se ha referido a “los seis millones de euros para la investigación y control de los parámetros del Mar Menor o los 27 inspectores destinados para hacer cumplir la Ley del Mar Menor”.

El presidente del Gobierno regional ha hecho hincapié en otras actuaciones programadas por su gabinete como, las 16 bolsas de biorreactores para evitar que lleguen los nitratos desde la Rambla Albujón, la retirada de diez mil toneladas de biomasa o la construcción de tanques de tormenta en Torre Pacheco y Playa Honda (Cartagena) “yo creo que eso es hacer mucho” ha alegado López Miras, al tiempo que ha pedido implicación a otras administraciones ya que el mar Menor es “una cuestión de Estado”.