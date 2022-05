La Asamblea aprueba la ley contra la okupación ilegal

El Pleno de la Asamblea Regional ha aprobado el proyecto de ley contra la okupación ilegal, que permitirá defender el derecho a la propiedad. Lo ha hecho con los votos a favor de PP, el grupo parlamentario liberal y Vox, en contra de PSOE y las abstenciones de los dos diputados de Cs que están integrados en el Grupo Mixto.

La aprobación de la norma ha suscitado las críticas por parte de grupos de la oposición como PSOE y Podemos, que recuerdan que la Comunidad “no tiene competencias para luchar contra la okupación ilegal”.

Así se lo ha hecho ver la socialista Consagración Martínez, quien ha expuesto durante su intervención que el Gobierno regional “sabe perfectamente que no tiene competencias” en ese sentido. Martínez ha apuntado que la propiedad privada está regulada en la legislación Civil, “y es competencia exclusiva del Estado y su protección está regulada en legislación penal y procesal, que también son competencias del Estado. Nuestra Comunidad sí tiene competencias en la prevención de la okupación, en el fomento y protección de viviendas y en el cumplimiento de la función social de la vivienda”, ha dicho.

Durante el debate parlamentario también se han ausentado los dos diputados de Podemos, quienes consideran que las necesidades de los ciudadanos pasan por una solución habitacional de miles de familias y no con una ley contra la okupación que todos los expertos consideran algo puntual en la Región. Según María Marín, “aquí, en la sede regional se está perdiendo el tiempo en una ley de okupación con un problema que no tenemos en la Región”, a lo que ha apuntado que su grupo no dice que en la Región no exista el problema de la okupación, aunque considera que se trata de una ley que establece una serie de multas a personas en situación de insolvencia. “La norma no da ninguna solución a las 2.239 familias que fueron desahuciadas en el año 2021 en la Región”, ha añadido.

El diputado de VOX Francisco Carrera de la Fuente también ha coincidido en la falta de competencias en la Comunidad para legislar sobre este asunto. “Este proyecto de ley contiene buenas intenciones para la lucha contra la okupación, pero no implementa ninguna medida efectiva al no ser competencia de la Comunidad Autónoma “, ha matizado.

El diputado del PP Víctor Martínez-Carrasco ha reconocido que aunque las competencias autonómicas en materia de vivienda “son muy limitadas, el Gobierno regional no lo ha utilizado como pretexto para quedarse de brazos cruzados ante esta lacra social”. Según ha dicho, “esta norma da respuesta a cuestiones que están siendo muy demandadas por los propietarios afectados, porque las consecuencias de una okupación van más allá del ámbito estricto de la vivienda y tiene efectos demoledores en todo su entorno”.

El consejero de Fomento e Infraestructuras, José Ramón Díez de Revenga, también ha intervenido tras a aprobación de la ley para señalar que “la Región de Murcia tiene tolerancia cero a la okupación”. Para ello ha añadido que “con esta nueva Ley, entre todos mandamos un mensaje claro a las mafias y vamos a luchar para evitar que se generen nuevas organizaciones delictivas que alienten, fomenten o justifiquen a los okupas”.