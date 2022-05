López Miras se compromete ante los regantes de Almería a hacer lo necesario contra “el capricho político de cerrar el trasvase”

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, se comprometió hoy ante el sector empresarial y los regantes de la provincia de Almería a que su Ejecutivo “hará todo lo necesario” con el apoyo de la Junta de Andalucía para frenar “el capricho político del Gobierno central de cerrar el Tajo-Segura”.

López Miras puso sobre la mesa la importancia del trasvase en la reunión mantenida en Almería con representantes de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de esta provincia; la Confederación Empresarial de la Provincia de Almería (Asempal) y los regantes. En el encuentro le acompañaron el presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García Molina, y la consejera titular de Agricultura de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo.

En referencia al peso del trasvase en el protagonismo agrícola de estas dos provincias, López Miras recordó que la Región de Murcia y Almería “producen el 50 por ciento de las frutas y hortalizas que exporta España”, y afirmó que el país “no puede permitirse prescindir de esas cifras en su balance comercial”. Así, en la reunión se abordó que “es fundamental garantizar que sigan teniendo oportunidades y un empleo miles y miles de familias que se dedican a cultivar, recolectar, vender o transportar esas frutas y hortalizas”.

“El Tajo-Segura riega 20.000 hectáreas en Almería y suministra agua a 160.000 hogares en esta provincia”, subrayó el jefe del Ejecutivo regional, quien indicó que, sumando las cifras de la provincia de Alicante, “el trasvase riega el 70 por ciento de las frutas y hortalizas que exporta España”. Por tanto, aseguró, “es una infraestructura que da empleo a más de 300.000 personas y que no se puede recortar a la mitad porque el presidente del Gobierno lo haya pactado con otra comunidad autónoma y se comprometiese a ello en un mitin de 2018 en Albacete”.

Se trataría del recorte de “una infraestructura solidaria que cohesiona social y territorialmente el sur de España”, advirtió, “y esto sencillamente no se puede hacer, ya que significa darles la espalda por cuestiones políticas a miles y miles de españoles que necesitan esa agua para poder beber pero también para poder trabajar”.

Retrasos en las infraestructuras

La reunión con los empresarios también sirvió para exponer reivindicaciones “que por justicia merecen la Región y Almería, porque nuestros problemas no son cuestiones trascendentales sólo para estas dos provincias, sino para todos los españoles”. Así, uno de los puntos abordados fue el de las infraestructuras, sobre las que López Miras señaló que “la llegada del AVE y el Corredor Mediterráneo es esencial”, si bien “me preocupan los plazos”.

En este sentido, aseguró que “hay tres tramos con un retraso más que palmario”, en referencia a que existen “problemas en el proyecto de Totana; problemas en el proyecto de integración en Lorca, que ni siquiera está licitado ni hay expectativas de que se licite, y finalmente también en la conexión Pulpí-Lorca”. Para López Miras, “el AVE no admite más demoras”.

“En 2026, lamentablemente, no va a haber alta velocidad que conecte a la Región de Murcia con Almería”, afirmó. Pero “lo importante no es una fecha, lo importante es que cada día que pasa están perdiendo oportunidades los almerienses, los murcianos y el conjunto de los españoles”, lamentó. En esta línea, calificó como “inadmisible” que “aún no se hayan conectado dos territorios tan importantes como la Región de Murcia y Almería”, a la vez que criticó el retraso en el Corredor Mediterráneo, porque “se deben unir ya por ferrocarril Algeciras y la frontera francesa”.

Otro de los problemas comunes a ambos territorios analizado por López Miras fue la infrafinanciación autonómica, sobre la que señaló que “no puede ser que murcianos y andaluces reciban cada año menos presupuesto por parte del Gobierno central para pagar su sanidad, su educación y el resto de políticas sociales y del Estado de Bienestar”.