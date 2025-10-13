Un accidente múltiple deja seis personas heridas, dos de ellas graves, en Jumilla

Un total de seis personas han resultado heridas este lunes, dos de ellas graves, como consecuencia de una colisión por alcance de un camión a un turismo en la A-33, en la localidad de Jumilla, según han informado a Europa Press fuentes de la Guardia Civil de Tráfico y del Centro de Coordinación de Emergencias.

El siniestro se ha registrado sobre las 7.45 horas, en el kilómetro 37 de la A-33 cuando, por causas que se desconocen, se ha producido una colisión por alcance de un camión a un turismo.

El '1-1-2' ha recibido varias llamadas informando que el camión había volcado y había heridos y atrapados. Al lugar se han movilizado patrullas de la Guardia Civil, bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia (CEIS) y ambulancias con personal sanitario de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061.

A su llegada, los bomberos han rescatado a un ocupante del turismo que estaba atrapado en el interior del vehículo.

Como consecuencia del siniestro, seis personas han resultado heridas, dos de ellas de carácter grave, ocupantes del turismo. El camión ha volcado y el turismo obstaculiza la calzada.

Así, los dos heridos graves han sido trasladados al hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia; y los dos menos graves y dos leves al hospital Virgen del Castillo de Yecla.