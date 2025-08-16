Los agricultores murcianos abanderan la defensa del Tajo-Segura para la agricultura mediterránea

La organización profesional agraria ASAJA Murcia continúa defendiendo y abanderando el Trasvase Tajo-Segura como herramienta esencial y fundamental para la agricultura de la Región de Murcia y, en definitiva, de todo el Mediterráneo español.

Su secretario general, Alfonso Gálvez Caravaca, ha comentado que "nos reafirmamos en nuestra defensa del Trasvase Tajo - Segura, que consideramos es un capítulo fundamental para resolver la escasez hídrica que tiene el sector agrario murciano. Sin duda alguna, este trasvase es una obra fundamental para el mantenimiento de nuestra sector agrícola y, nos vamos a permitir no consentir, que se quiera acabar con el mismo".

Además, ha indicado también que "continuamos manteniendo que la desalación es solamente una parche y no la solución definitiva a la escasez hídrica que tenemos en la cuenca del Segura".

Dentro del mismo contexto, el responsable de ASAJA Murcia ha apuntado también que "tenemos un gran desafío pendiente que es el Plan Hidrológico Nacional, que desafortunadamente no se llegó a ejecutar, y entendemos que sería una obra muy importante para acabar con nuestra pertinaz falta de agua".

Al mismo tiempo, el dirigente de ASAJA puntualiza que "tenemos una endémica falta de agua en Murcia y en todo el Levante, por lo que se debe articular una política hidrológica que impulsen los trasvases de las cuencas excedentarias a las cuencas deficitarias".