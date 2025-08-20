El PP de Águilas dice que Moreno deja la alcaldía "en peor situación que cuando llegó" y afirma que el PSOE está "dividido"

La presidenta del PP de Águilas, Eva Reverte, ha afirmado este miércoles que la renuncia de la socialista Mari Carmen Moreno a la alcaldía del municipio "es la prueba evidente de un fracaso político, fruto de la guerra interna en el PSOE tras salir a la luz numerosos escándalos de presunta corrupción por parte de altos cargos del partido".

En un comunicado remitido por el PP local, Reverte ha lamentado que Moreno "se va sin haber cumplido nada de lo que prometió y deja a Águilas y a sus vecinos con más problemas que soluciones; una ciudad en peor situación que cuando llegó", y ha insistido en que el PSOE "demuestra que no tiene proyecto ni unidad, porque a nivel regional no cuenta con apoyo y en Águilas están totalmente dividido".

En este sentido, la portavoz 'popular' en Águilas ha dicho que "la alcaldía no puede convertirse en un tablero de juego para las luchas internas, ni en la moneda de cambio de los intereses del PSOE". "Nuestra ciudad merece estabilidad y seriedad, no experimentos políticos que solo buscan repartirse el poder", ha remarcado.

Por último, Reverte ha señalado que le desea a Moreno "lo mejor en la nueva etapa que emprenda", pero ha insistido en que "la sensación que deja su marcha es que no está de acuerdo con todo lo que está pasando en el PSOE últimamente".

Ventana de esperanza

También desde IU-Verdes de Águilas ha considerado que la dimisión de la alcaldesa, Mari Carmen Moreno, "abre una ventana de esperanza" para "avanzar hacia un municipio más justo y sostenible" mediante un proyecto "renovado que responda a las necesidades reales de la ciudadanía", según informaron fuentes del partido en un comunicado.

La formación de izquierdas ha indicado que "en los últimos años" el municipio "ha sufrido una gestión marcada por la falta de diálogo, la ausencia de planificación estratégica y un modelo de desarrollo que ha dejado en segundo plano cuestiones fundamentales como la vivienda digna, la transición ecológica, la defensa de los servicios públicos o la creación de empleo de calidad".

En este sentido, ha manifestado que la dimisión de Moreno "no es un hecho aislado, sino el reflejo del agotamiento de un proyecto político incapaz de ofrecer respuestas a los retos sociales, económicos y medioambientales del presente".

Por ello, la formación política ha señalado que "este momento" representa "una oportunidad para abrir un nuevo ciclo político en Águilas basado en la participación ciudadana, en el que vecinos y vecinas tengan voz y capacidad de decisión sobre el futuro de nuestro municipio".

IU-Verdes ha apostado por la apertura de un ciclo "que ponga en el centro a las personas, garantizando derechos básicos como la vivienda, la sanidad y la educación públicas; que apueste por la sostenibilidad y el empleo verde, protegiendo nuestro litoral, el campo y el patrimonio natural; un ciclo de igualdad y justicia social".

"La dimisión de la alcaldesa no cierra una etapa, abre una ventana de esperanza. Ahora es el momento de que la ciudadanía y las fuerzas progresistas demos un paso adelante para construir, entre todas y todos, el Águilas que merecemos", ha concluido.