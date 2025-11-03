Arde la cocina de un bar en el barrio Infante de Murcia

Bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) han sofocado esta pasada madrugada un incendio originado en la cocina de un bar en el barrio Infante de la capital murciana, según fuentes del citado cuerpo consultadas por Europa Press.

El fuego ha comenzado sobre las 5.16 horas en el bar, ubicado en la calle San Juan de la Cruz. Al lugar se han desplazado tres vehículos, un primera salida, un media y un escala, así como 13 efectivos del parque Infante.

Tras controlar el fuego, los bomberos han sofocado el incendio una hora después. El incendio ha calcinado la cocina y el resto del bar ha quedado afectado, sin tener que lamentar heridos.