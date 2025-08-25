La Armada colabora durante la escala de la Ocean Race en Cartagena

Cartagena acoge desde este pasado sábado, una etapa de la regata 'Ocean Race' que este año está recorriendo diferentes ciudades europeas. Durante la escala en la ciudad portuaria, la Armada ha colaborado en la organización del evento en las diferentes actividades deportivas y sociales programadas.

El sábado 23 de agosto, el Almirante de Acción Marítima, Vicealmirante Victoriano Gilabert Agote asistió, en representación de la Armada, a la inauguración del 'Ocean Live Park' en el puerto de Cartagena, un acto durante el que se hizo el corte simbólico de la cinta de acceso al recinto.

Ese mismo día, el Cazaminas 'Turia' atracó en el puerto de Cartagena para ofrecer un recorrido por su interior a los ciudadanos que se acercaron al 'Ocean Live Park'. Las jornadas de puertas abiertas al buque ha continuado el domingo 24 y el lunes 25 de agosto "recibiendo numerosas visitas", según informaron fuentes de la Armada.

Así mismo, varias embarcaciones ligeras del Arsenal de Cartagena, Mando de las unidades de la Fuerza de Acción Marítima en Cartagena, Centro de Buceo de la Armada y Unidad de Buceadores de Medidas Contraminas han brindado su apoyo a las regatas durante este evento

Por último, el BAM 'Audaz' se hará a la mar este martes, 26 de agosto, para acompañar y despedir a la flota de veleros en su salida hacia Niza, próxima parada de la regata. Diversas autoridades civiles y militares podrán presenciar esta espectacular regata desde una de las unidades más modernas de la Armada.