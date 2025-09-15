Carlos Bassas, premio de novela Cartagena Negra 2025

La XI Jornadas de Literatura Negra, Policiaca y de Misterio, que cuentan con el patrocinio del Ayuntamiento de Cartagena, se despidieron este sábado con la entrega del premio de novela, que este 2025 recayó en Carlos Bassas y su novela "Luna". Al acto, que se desarrolló en el salón actos del Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy, asistió el concejal de Cultura, Ignacio Jáudenes, quien entregó el galardón al escritor.

Bassas agradeció el galardón y quiso poner en valor el trabajo de sus compañeros finalistas, Benito Olmo y Paco Gómez Escribano. Aseguró que admira el trabajo de ambos escritores y puso de relevancia sus cualidades literarias.

En la sesión de clausura se entregaron dos galardones más, ya que Salva Alemany recibió el II Premio Philip Marlowe por su novela Hotel California, mientras que Cristian Beteta se llevó el premio del concurso de Cortometrajes por su trabajo Ángulo Muerto.

El pasado martes, Rosa Ribas recibió el Premio de Honor, señalando que para ella "Cartagena es casa y aquí me siento bien leída", y Juan Moreno Lorite consiguió el Icue Negro por su novela Los huesos del gato, lo que para él ha supuesto un gran espaldarazo de cara a continuar con su incipiente carrera literaria.

Además, el pasado viernes, María Elena del Baño Aledo ganó el Concurso de Microrrelatos 'Deje aquí su sombrero', y lo hizo por segundo año consecutivo, esta vez con el microrrelato Castigo ejemplar. El evento se realizó en Mister Witt Café.

Esta undécima edición ha registrado unos índices de asistencia bastante elevados, y ha constatado el interés que ha mostrado el público por nuevas actividades como el cine en versión original o las presentaciones cruzadas. El director de contenidos, Francisco Marín, cerró las jornadas anunciando ya incluso alguna novedad para la próxima edición, que se realizará del 7 al 12 de septiembre de 2026.