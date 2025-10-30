Tiempo
Cielos muy nubosos y tormentas este jueves en la Región de Murcia
La lluvia irá remitiendo por la tarde
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este jueves, 30 de octubre, cielos muy nubosos o cubiertos, con probables chubascos ocasionales durante la primera mitad del día, abriéndose claros a partir de la tarde.
Las temperaturas registrarán pocos cambios, salvo las máximas, que irán en ascenso en el litoral, y los vientos soplarán flojos a moderados del suroeste, con intervalos fuertes en el litoral, girando a noroeste y tendiendo a disminuir en general a lo largo de la mañana.
En concreto, se esperan 18 grados de temperatura mínima y 26 de máxima en Cartagena; 11 de mínima y 23 de máxima en Caravaca de la Cruz; 15 de mínima y 27 de máxima en Lorca; 10 de mínima y 22 de máxima en Yecla; y 16 de mínima y 27 de máxima en la ciudad de Murcia.
