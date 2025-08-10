Condenan a los padres de un menor de 12 años a pagar 25.000 euros por violar a un niño de 5 con autismo

La Audiencia Provincial de Murcia confirmó la sentencia contra los padres del agresor, un menor inimputable debido a tener 12 años cuando ocurrieron los hechos en 2018. El tribunal consideró probado que el niño obligó a su víctima a mantener contactos sexuales con penetración en su domicilio, aprovechando la condición de autismo del pequeño de 5 años.

Una sentencia basada en evidencias psicológicas

Los informes de Proyecto Luz, recurso especializado en atención a víctimas de abusos sexuales infantiles, revelaron que la víctima sufría estrés postraumático grave y representaba a su agresor como un "monstruo" en sus dibujos. Estos elementos, junto al testimonio coherente del niño, convencieron a la magistrada de la veracidad de los abusos, pese a la negativa de los padres del preadolescente.

La indemnización inicial de 18.000 euros fue aumentada a 25.000 euros al demostrarse la negligencia de los progenitores en la supervisión de su hijo. El caso, archivado inicialmente por la Fiscalía de Menores por la edad del agresor, establece el comienzo de una discusión sobre la responsabilidad parental en delitos cometidos por menores y la protección de niños con discapacidad.