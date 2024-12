¿Cuánto sabes sobre Murcia? Ni los más murcianos acertarán todas estas preguntas

Por muchas materias que se incluyan en los planes de educación obligatoria, aunque sean fundamentales, nunca será esta la mayor fuente de conocimientos y enseñanzas vitales. Ya lo decía el poeta, que "se hace camino al andar", y es que las experiencias y sabidurías se adquieren mejor en el propio trasiego vital, en los momentos compartidos con amigos y semejantes.

Saber resolver una ecuación de segundo grado es importante, pero tanto o más también dar los buenos días al vecino, sujetar la puerta a quien entra o conocer el lugar donde residimos o nos hemos criado. Hoy en día la sociedad moderna, con tanta digitalización, ha hecho posible que uno esté entretenido y sobreviva sin llegar a salir de casa. Esto esta provocando que algunos miembros se aísles, y cada vez más jóvenes vivan como los ermitaños, encerrados en sus hogares como eremitas que ignoran las raíces de donde se asientan.

Murcia es una de las regiones de España que más estereotipos ha generado en los últimos años, normalmente por puro desconocimiento. Quien ha vivido un tiempo allí sabe lo diversa que es la región y lo rica que es tanto su cultura como su gastronomía o incluso sus paisajes. No existe un 'decálogo del buen muerciano', pero de haberlo, cualquier ciudadano de Murcia que se jacte de haberse criado o nacido allí debería ser capaz de responder a una serie de cuestiones sobre el lugar donde habita.

Para el juego de hoy, les arrojaremos preguntas fundamentales y básicas que toda persona que haya pasado tiempo de su vida en Murcia debería ser capaz de responder sin mucha complicación. Al final les mostraremos las soluciones, pero no hace falta que hagan trampas, si suspenden no les prohibirá el acceso al Bando de la Huerta ni nada por el estilo, estense tranquilos. Aquí les presentamos el test para medir su nivel de cultura general murciana, comenzamos.

Historia. ¿En qué municipio de Murcia se colocó el primer cajero automático del mundo?

Deporte. ¿Qué futbolista murciano ganó la Copa del Rey con la Real Sociedad en la temporada 2019/2020?

Redes Sociales. ¿Cómo se llama el bazar asiático que 'rebautizó' Xuso Jones?

Geografía. ¿Qué importante descubrimiento se hizo en la elevación de 'Cabezo Gordo'?

Gastronomía. ¿Cuál es la leyenda del origen de la famosa tapa de las 'marineras'?

Música. ¿Qué tres representantes de Murcia han participado en Eurovisión?

Soluciones:

Historia. ¿En qué municipio de Murcia se colocó el primer cajero automático del mundo? En el año 1913, Bernard Brunton y Luis Anaya, dos jóvenes de Londres y de Cieza (Murcia), idearon el cajero automático como una herramienta para dispensar dinero de forma cómoda e instantánea. Fue precisamente en Cieza, lugar de residencia donde los inventores, donde se colocó el primero de estos dispositivos.

Deporte. ¿Qué futbolista murciano ganó la Copa del Rey con la Real Sociedad en la temporada 2019/2020? Se trata de Cristian Portugués Manzanera, más conocido como 'Portu', nacido en Baniel en 1992. Actualmente juega para el Girona F. C. en la Primera División de España.

Redes Sociales. ¿Cómo se llama el bazar asiático que 'rebautizó' Xuso Jones? El 'influencer' Xuso Jones popularizó un enorme bazar asiático de Cabo de Palos después de acudir allí en muchas ocasiones. En una de ellas, se quedó allí encerrado tras el cierre, y el propio establecimiento colgó un cartel con el nuevo apelativo cariñoso que les puso el murciano: "Chino calidoso" (antes 'Asia Center Cabo de Palos).

Geografía. ¿Qué importante descubrimiento se hizo en la elevación de 'Cabezo Gordo'? Cabezo Gordo es una elevación a 312 metros sobre el nivel del mar en el Campo de Cartagena. En 1991 en la Sima de las Palomas se descubrió un yacimiento arqueológico de gran importancia. Allí se encontraron restos fósiles de al menos ocho individuos de Neanderthal, datos de entre hace 150.000 y 30.000 años de antigüedad.

Gastronomía. ¿Cuál es la leyenda del origen de la famosa tapa de las 'marineras'? Cuenta el mito que surgió gracias a un grupo de marineros que quedaron para tomar el aperitivo en un bar de Cartagena. Uno de los compañeros llegó más tarde, cuando el resto ya había terminado de comer su pincho de ensaladilla rusa. El marinero que había acudido con retraso le pidió al camarero que le pusiera su tapa para llevar, y este le sirvió una porción de la ensaladilla sobre una rosquilla de pan. Además, a modo de chanza, añadió por encima una anchoa mientras le espetaba "Aquí tienes, marinero, tu marinera".

Música. ¿Qué tres representantes de Murcia han participado en Eurovisión? El primero fue el vocalista del grupo La Década Prodigiosa en 1988, con su canción 'Made in Spain'. Más adelante lo hicieron Ruth Lorenzo (2014) con 'Dancing in the rain' y Blas Cantó (2021) con 'Voy a quedarme'.

