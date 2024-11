No hay nada mejor que un 'pasatiempo' para desconectar y matar los 'ratos muertos' (cuánta agresividad contra el aburrimiento), sin ninguna otra cosa de la que preocuparse que un entretenimiento honesto, sencillo y que pone a prueba nuestra capacidad de cálculo o intuición. Algunos, como el 'go' chino, son imposibles de jugar sin un tablero adecuado. Pero otros, como el 'tres en raya', se pueden jugar con una simple hoja de papel y un bolígrafo, o incluso con un palo dibujando en la tierra.

Según el Momath (Museo Nacional de las Matemáticas) de Nueva York, el 'tres en raya' tiene sus orígenes allá por entorno al año 1.300 a. C., y lo practicaban en el antiguo Egipto sobre unas tejas. Igualmente, otras culturas de todos los continentes lo han practicado a lo largo de la historia, pues siempre fue un juego popular muy accesible.

Su mayor atractivo es precisamente su sencillez y, por supuesto, el componente competitivo del juego, que pone a prueba el ingenio de un jugador contra el otro. Existen muchas variantes, y cada una tiene sus propios trucos y estrategias distintas. En el tres en raya las partidas pueden durar tanto unos segundos como largas horas, dependiendo de si uno de los dos participantes falla o no.

Test de inteligencia: ¿Cómo ganarías en un solo movimiento en este tres en raya?

Para el juego de hoy, les presentamos un acertijo visual que no es precisamente fácil de resolver, requiere de mucho ingenio y capacidad de cálculo para ver todas las posibilidades futuras. A continuación les presentaremos un tablero de una partida de 'tres en raya', en la que ustedes juegan con las fichas rojas ('X') y su oponente con las azules ('O'). Pueden tratar de imaginarse que en frente a ustedes tienen a su mayor enemigo, si eso les aporta un reto mayor.

Antes de nada, deben saber que se trata de una variantes del tres en raya en la que se juega con fichas, es decir, que no se pueden tener más de tres marcas al mismo tiempo. Igualmente, en este tipo de juego existen dos reglas importantes a tener en cuenta:

El jugador que empieza la partida (nosotros), debe colocar su ficha en el centro, y no la podrá mover de ahí en toda la partida.

Cuando se hayan agotado las tres fichas, el jugador al que le toque el turno debe cambiar de posición la primera que colocó obligatoriamente.

Sabemos que ha empezado usted, luego no puede mover la 'X' del centro, así que tendía que cambiar de lugar la siguiente que colocó, que en este caso es la 'X' roja de abajo a la izquierda (rodeada en amarillo).

Su rival, en cambio, salió segundo, así que puede mover las tres fichas, pero como se debe seguir el orden inverso a como fueron puestas, la siguiente 'O' azul que debe mover obligatoriamente es la de arriba a la izquierda (rodeada en rosa).

Ahora bien, ya sabiendo esto y teniéndolo muy en cuenta, debe elegir a cuál de las tres posiciones (a, b, c) moverá su ficha 'X' roja para ganar la partida en un solo movimiento magistral. Se trata de una jugada complicada, así que tómense su tiempo y escojan una de las tres opciones, revelaremos a continuación cuál es la única válida.

Solución:

La clave para resolver este acertijo es pensar más allá de este mismo turno, ya que hay una de las tres posiciones (a, b, c) que dejaría al rival completamente expuesto a un 'jaque mate'. El tres en raya no consiste solo en atacar, sino en jugar con la mente del contrincante y ponerle a prueba hasta que se despiste y cometa un error crítico. Sabiendo que el rival deberá despejar el espacio de arriba a la izquierda y que este quedará libre, hay cero opciones de perder, pero solo una de ganar.

Opción a. Este parecería un gran movimiento de ataque, pero el rival solo deberá mover a continuación su ficha 'O' azul para bloquear la jugada y la situación seguiría en empate. Esta no es la solución.

Opción b. Con esta opción sucede exactamente lo mismo que la anterior, al contrincante le bastaría con 'tapar' nuestra posible línea y la partida se alargaría por más tiempo. Lo que buscamos es dejarle en una posición de derrota. Esta tampoco es la solución.

Opción c. No es nada intuitivo de primeras, ya que este movimiento no parece presentar ninguna amenaza, pero es la opción correcta. Al colocar aquí la 'X' roja, sabiendo que el contrincante tiene que despejar la casilla de arriba a la izquierda obligatoriamente, le estaremos obligando a sentenciar su propia derrota. Basta con colocar aquí (en c) la ficha y esperar a nuestro siguiente turno para rematar la partida y ganar con un 'tres en raya' en diagonal.

Beneficios de los pasatiempos para la salud

Si no se juega o realiza alguna clase de entretenimiento, el cerebro se atrofia, es como un músculo que no se trabaja y queda débil por el desuso. Por este motivo, no deben verse jamás como una pérdida de tiempo, imagínese un test visual como una "flexión mental".

Un error muy común entre la gente muy ocupada es no permitirse un momento de desconexión del estrés y la responsabilidad. A través de los pasatiempos se estimulan ciertas áreas cerebrales. Además de un entretenimiento, son una buena forma de dar rienda suelta a la mente para concentrarse en otra tarea, refuerce nuestras capacidades mentales de agudeza o intuición.

Otros grandes beneficios de los pasatiempos son los siguientes:

Alivian el estrés y la ansiedad. Especialmente en momentos de espera o tras dosis fuertes de tensión.

Ayudan a la concentración. Requiere mantener el foco en una tarea concreta que demanda nuestro interés.

Mejoran la agudeza mental. Está más que probado que los pasatiempos contribuyen a entrenar la capacidad de resolver problemas.

Aumentan la capacidad de improvisación. Mediante estos juegos, de adquiere un mayor dominio de la espontaneidad y la originalidad a la hora de actuar rápidamente.