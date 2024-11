La DANA tensa el parlamento murciano y aleja a PP y PSOE de un pacto para aprobar los Presupuestos de 2025

Nueva confrontación política en la Asamblea Regional. En la sesión de control al presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, las miradas se han centrado en la nueva insistencia del socialista, José Vélez, en cerrar una reunión para abordar los presupuestos de la Región para 2025. Eso sí, el secretario general del PSRM no ha dudado en cargar contra las políticas del PP al que ha acusado de "abrazar la ultraderecha" y al "radicalismo". Frente a las acusaciones, López Miras ha lamentado que tras intentar huir del sectarismo "Vélez ha venido a ensuciarlo todo".

Aún con la sensación de la devastación que la DANA ha provocado en la vecina Comunidad Valenciana, en la Región se mira ya hacia el próximo año y a los presupuestos de la Comunidad. De hecho, la gestión de la catástrofe ha sido uno de los puntos de enfrentamiento en la Cámara, ya que mientras que desde las filas socialistas condenaban la ausencia del valenciano Carlos Mazón mientras "alargaba la sobremesa", los populares recriminan la falta de apoyo por parte del Gobierno central. "Ya lo vimos con la pandemia y con los afectados por el volcán de La Palma, con promesas de ayudas que no llegan".

Mientras que Vélez condenaba y reiteraba que no se había reunido con él, a pesar de que lo ha solicitado en dos ocasiones desde septiembre, al tiempo que le ha recriminado que anteponga los intereses de su partido a los de los ciudadanos. Algo que inmediatamente ha replicado López Miras, recordándole que su "escepticismo" se basa en que el propio Vélez ha defendido el cupo catalán frente a la reforma del sistema de financiación autonómica.

"Ustedes quieren subir impuestos y nosotros bajarlos, defiende que el cupo catalán es perfecto y necesario, y no están a favor de la educación concertada junto con la pública para que las famlias tengan libertad de elección. Son tantas cosas que me hacen ser escéptico con su apoyo, pero tendrán su oportunidad de hacer las propuestas, de hablar y negociar", ha avanzado el presidente murciano.

De hecho, ha insistido en que su voluntad es reunirse con todos los partidos políticos con los que negociar los presupuestos "que no me benefician a mi, sino a la ciudadanía", ha recordado. Así, ha dicho que si no sale adelante, "dependerá de si ustedes lo hacen pensando en la población de la Región de Murcia o en Pedro Sánchez". Aún así, ha prometido que si lo que Vélez quiere es "una foto", la tendrá, "y no hará falta que se vaya a Suiza".

La tensión parlamentaria también ha llegado por parte de la intervención del portavoz de Vox, José Ángel Antelo, quien ha acusado al presidente de apoyar la inmigración ilegal que "pone en riesgo la seguridad de los ciudadanos". De esta forma, le ha advertido de que "si hace un frente común contra la inmigración ilegal tendrá nuestro voto".

No obstante, López Miras ha recordado que evidentemente les preocupa la seguridad de la ciudadanía, pero ha recordado que según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2023 solo el 1 por ciento de los extranjeros en España fueron condenados por algún tipo de delito, y puso el foco en la falta de una política migratoria en España. "Hay que terminar con las mafias que provocan los dramas humanitarios y propiciar y poner los mecanismos necearios para una inmigración ordenada, pero no son competencia del gobierno de la Región".

Preguntado por el portavoz popular, Joaquín Segado, por las infraestructuras prioritarias para evitar inundaciones ante posibles futuros escenarios de DANA, el presidente ha puesto el foco en el valle del guadalentín, la comarca de Cartagena y el Mar Menor, así como en la limpieza de ramblas y cauces del río Segura.

Además, ha puesto en valor la actuación puesta en marcha en 2019, cuando la DANA golpeó gran parte de la Región de Murcia, y ha enfatizado la actuación y coordinación de todos los agentes implicados en la prevención, como lo fueron los efectivos de la Comunidad autónoma, Delegación del Gobierno, bomberos, UME, Confederación Hidrográfica del Segura y la Aemet. "Se dio respuesta y no hubo que lamentar pérdidas humanas".

Durante la sesión de control, el presidente de la Comunidad también ha respondido a una pregunta de María Marín, portavoz del Grupo Mixto sobre la fecha de pago a personas y colectivos afectados por los retrasos e impagos de subvenciones, bonos, ayudas y gastos corrientes.

Según López Miras, "si el Gobierno de España nos pagase lo mismo que le paga al País Vasco por la dependencia, tendríamos 442 millones de euros más para hacer frente a los pagos". Para él, el problema es que se gasta en Sanidad "lo que los murcianos necesitan para Sanidad y lo que esto nos cuesta no nos lo da el Gobierno de España".

El presidente regional ha advertido que la desigualdad en financiación autonómica es lo que provoca que la Región "tenga menos recursos. Hasta que esto no se corrija, la situación se irá agravando".