La desconocida fortaleza militar que se esconde en este pueblo español: ahora es uno de los miradores más bonitos que puedes encontrar

La historia de España se puede reflejar en sus pueblos y ciudades, que con su esencia transmiten lo que un día fue o hubo en nuestro país. Gran parte de la cultura española, asimismo, se debe a su vez a los paisajes, gastronomía y demás, pero también a aquellos monumentos, edificios y construcciones que se pueden encontrar entre las calles españolas. De esta forma, en Cartagena (Región de Murcia) se puede encontrar la "Batería de castillitos", una desconocida fortaleza militar cuyo uso se remonta a la Guerra Civil y hoy en día es uno de los miradores más bonitos del mar Mediterráneo.

También conocida como C-1, la Batería de Castillitos se encuentra exactamente en Cabo Tiñoso, dentro de la provincia murciana. Este paraje, que emula un castillo medieval, fue construido entre los años 1933 y 1936, aunque dentro del Plan de Defensa que había sido aprobado bajo la dictadura de Primo de Rivera. Su fin radicaba en proteger la entrada a toda la bahía cartagenera, en especial el Arsenal de Cartagena, astillero y base naval de gran importancia para la Armada Española.

La edificación estaba dotada de dos cañones de costa Vickers de 381 mm, un modelo fabricado en Inglaterra, que eran capaces de disparar un proyectil de casi una tonelada a una distancia de hasta treinta y cinco kilómetros. La única vez que fueron disparados data de 1937, en plena Guerra Civil.

El acceso a este enclave defensivo se realizó por la carretera con la que conecta la ciudad de Cartagena con la localidad de La Azohía. La batería, en conjunto, presenta cinco tipos de construcciones. En primer lugar, el pórtico de entrada a los fosos de las piezas, que imita a un castillo medieval con cubos almenados y formas de arcos de medio punto.

Asimismo, torres almenadas semicilíndricas. También túneles y estancias, como sala de máquinas, chillera de proyectiles o almacén de repuestos, que forman dichos fosos para cada pieza con muros y bóvedas de hormigón armado.

La Batería de Castillitos estuvo en funcionamiento hasta 1994. Fue declarada Bien de Interés Cultural en 1997. Fue restaurada a lo largo de los últimos años y pueda en valor para su visita como atracción turística. Eso incluye también su función de mirador.

Situada en una cota de algo unos 250 metros, hoy en día es uno de los miradores más bonitos del mar Mediterráneo. Gracias a su altura, permite disfrutar de una panorámica que se extiende por la costa. Unas impresionantes vistas que permiten ver, sobre todo, el paraje natural de la Sierra de la Muela, Cabo Tiñoso y Roldán, así como su costa.

También se puede acceder al interior de los edificios y construcciones, así como pasear por los pasillos de la fortificación y acceder a las torres de vigilancia. Los dos grandes cañones se encuentran en la explanada de esta fortificación, de fácil acceso para visitantes y a pesar de ser armas obsoletas, siguen impresionando debido a su tamaño y particular entorno.