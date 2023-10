El desgarrador audio de una de las víctimas de Murcia: "Mami, nos vamos a morir. La amo"

"Nos estamos quemando mami. Vamos a morir. La amo". Este es el último y desgarrador audio que una de las víctimas del trágico incendio de Murcia envió a su madre. Así lo ha narrado esta mañana ante los medios el padre de la joven, Jairo, que relataba como en el audio enviado por whatssap a su mujer "se escuchaban gritos, sin poder respirar y gente que gritaba: "¡Dale a la luz, ilumínanos!".

Consternado y en el lugar de los hechos donde todo ha ocurrido, Jairo ha explicado que su hija, de 28 años, había acudido a una fiesta de cumpleaños desde la localidad de Caravaca de la Cruz, y reprodujo ante los presentes un audio que la chica envió a su madre, en torno a las 6:00 de la madrugada. Unas palabras en las que se refleja el miedo que pasaron todos los que se encontraban en la discoteca en ese fatídico momento: "Nos estamos quemando. Vamos a morir. Mami la amo".

Por desgracia, el teléfono de la joven no volvió a dar señal tras enviar ese audio y su coche seguía aparcado en las proximidades de la discoteca, por lo que se cree que no llegó a salir del local. No obstante, aún no se ha confirmado si esta joven es un de las víctimas localizadas por los bomberos. Hasta el momento, ya son trece las víctimas mortales de esta tragedia.

El Consistorio ha habilitado el Palacio de los Deportes para que psicólogos, trabajadores sociales, Protección Civil y Policía Local brinden atención a los familiares de las personas fallecidas o que están desaparecidas.