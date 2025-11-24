Detienen el gerente de un local de ocio de Caravaca de la Cruz (Murcia) por tráfico de drogas

La Guardia Civil ha desplegado un dispositivo de inspección en establecimientos públicos de Caravaca de la Cruz (Murcia), que se ha saldado con la detención del gerente de un local que fue sorprendido mientras traficaba con drogas, según informaron fuentes de la Benemérita en un comunicado. Durante la operación, los integrantes del dispositivo, conformado por guardias civiles y policías locales, intervinieron más de una quincena de dosis de cocaína y cocaína rosa o 'tusi' y una decena de pastillas de éxtasis dispuestas para su distribución, así como gran cantidad de dinero efectivo, al parecer, procedente de la actividad delictiva.

La inspección, enmarcada en el 'Plan Operativo de respuesta policial al trafico minorista y consumo de drogas en zonas, lugares y locales de ocio' del Instituto Armado, tenía por objeto comprobar algunas informaciones que indicaban que en el establecimiento se toleraba tanto la venta como el consumo de sustancias estupefacientes, así como comprobar si reunía las medidas de seguridad.

Aprovechando la convocatoria de un evento en el que se preveía la asistencia de un considerable número de personas, se constituyó un equipo de inspección compuesto por especialistas de la Benemérita en Prevención de Seguridad Ciudadana, policías locales, técnicos de Protección Civil del Ayuntamiento de Caravaca y funcionarios adscritos a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Durante la inspección, se localizaron en el interior del local restos de droga sobre algunas mesas, así como envoltorios habitualmente usados para contener este tipo de sustancias, lo que constató la tolerancia en el consumo de drogas en el establecimiento público.

Los guardias civiles y policías locales comprobaron que el gerente del establecimiento podría estar relacionado con las irregularidades detectadas. Así, hallaron en su poder un surtido de sustancias estupefacientes de distintas clases y una notable cantidad de dinero de la que no supo justificar su procedencia, por lo que se procedió a su detención como presunto autor de un delito de tráfico de drogas.

Además, se extendieron distintas actas de denuncia por infracciones recogidas en la Ley Orgánica 4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana, tanto por la tolerancia del consumo de drogas en establecimientos públicos por parte de su propietario, como por la propia tenencia de sustancias, ya que algunos de los asistentes también las portaban. En lo referente a las medidas de seguridad, se detectaron carencias de extintores, luces de emergencia y señalización informativa, entre otras, así como infracciones al Reglamento General de Espectáculos Públicos por desarrollar una actividad distinta a la autorizada, y a la Ley 28/2005, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco, por permitir fumar en el establecimiento. Por su parte, los funcionarios de la Inspección de Trabajo levantaron varias actas al detectar diversas irregularidades en la situación laboral de los empleados.