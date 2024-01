Este mural murciano ha sido nominado a "Mejor Grafiti del Mundo"

‘El sueño de Turing’ consiguió ser el tercer mural más votado durante el mes de diciembre a través de la plataforma Street Art Cities y ahora aspira a ser el Mejor Grafiti del Mundo 2023.

Se trata de la última obra creada por la asociación cultural ‘La Compañía de Mario’ en Los Alcázares y que se encuentra ubicada entre las calles Durango y Marqués de Ordoño. Detrás de esta obra de arte única en la zona que invita a reflexionar sobre la Inteligencia Artificial se encuentran cinco artistas urbanos de la Región de Murcia: Karim (Hamgeo), Isaac García (Unoaisaac), José Luis Escudero (Goyo 203), Willy Arenas (Dr.Love) y Jesús LorenteAndrade (La Sombra).

La plataforma Street Art Cities ha abierto ya el plazo de votación para encontrar el Mejor Grafiti del Mundo de 2023 y ‘El Sueño de Turing’ se encuentra entre los nominados, lo que sitúa a Los Alcázares en el mapa mundial del arte urbano.

“Es un verdadero honor que una pared alcazareña esté dentro de los mejores murales del mundo y sería un sueño que llegara a convertirse en el más votado de todo el planeta. Es una muestra más del alto nivel artístico que tenemos en Los Alcázares y que nos puede llevar a conseguir hitos tan importantes como el que ya hemos logrado al estar dentro de la lista de nominados” explica el alcalde de Los Alcázares, Mario Pérez Cervera.

La votación se lleva a cabo a través de la plataforma Street Art Cities, que desde 2016 configura un mapa con el mejor arte urbano del mundo, en el que ya se sitúa Los Alcázares como lugar de referencia de esta modalidad de arte en auge.

Para conseguir que ‘El Sueño de Turing’ de Los Alcázares consiga ser la mejor pieza del mundo del 2023, La Compañía de Mario y el Ayuntamiento de Los Alcázares pide la colaboración de los vecinos y vecinas del municipio para que, con su voto, ayuden a conseguirlo.

Para ello, sólo deben entrar en el enlace Best of 2023 - Street Art Cities, pinchar en ‘Cast your vote now’, seleccionar el mural LACMD de Los Alcázares, e introducir su correo electrónico para confirmar el voto.

De esta forma, ‘El Sueño de Turing’ de la Compañía de Mario podría alzarse como el mejor mural del mundo de 2023 y Los Alcázares convertirse en una lugar de referencia para los amantes y seguidores del arte urbano.

“En Los Alcázares estamos comprometidos con el arte, el talento y la valía de nuestros vecinos, y esta es una nueva ocasión para demostrar que somos un pueblo unido que lucha por conseguir grandes éxitos para el municipio. Por ello, pedimos ese voto tan importante que puede convertir ‘El Sueño de Turing’ en el Mejor Grafiti del Mundo 2023”, concluye el alcalde, Mario Pérez Cervera.