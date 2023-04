Feijóo promete en Murcia un Pacto Nacional del Agua "que no enfrente a los territorios"

Ante el estado actual de sequía que atraviesa todo el país, y consciente de las reivindicaciones históricas por la falta de agua en la Región de Murcia, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha comprometido a impulsar y aprobar un Pacto Nacional del Agua que incluya una planificación hidrológica para todo el país, "en el que se garantice la inversión para llevar, traer, retener y depurar el agua, se solucionen los problemas medioambientales y económicos, y siempre desde el consenso y sin enfrentamiento".

Así lo ha dicho en Murcia durante la clausura del acto de presentación de candidatos de la Comunidad junto al dirigente autonómico, Fernando López Miras, en un multitudinario acto en el pabellón municipal Príncipe de Asturias, para el que se han movilizado más de 4.000 personas y con el que se busca mostrar "músculo municipal" de cara a las próximas elecciones de mayo.

"Ahora Pedro Sánchez se preocupa por el agua, por la sequía que afecta a toda España. Al PP le lleva preocupando desde hace años, y por eso ocupa un eje central en nuestras políticas". Así, le ha acusado de llevar cinco años sin "mover un dedo" y lamenta que el clima que le preocupa ahora sea el "electoral". "se da cuenta de que no hay agua ahora, y no la hay desde hace mucho tiempo".

Por ese motivo, ante el dirigente autonómico, ha asegurado que se encontrarán de nuevo en el Palacio de la Moncloa "con los presidentes de otras comunidades autónomas, buscaremos el acuerdo, nos daremos la mano, y nos pondremos a trabajar para poner agua donde no la hay. Ese es el compromiso que asumimos en Murcia y en el resto de España", en comunidades como la Valenciana, Andalucía o Castilla-La Mancha.

Defender la dignidad de mujeres y menores

Además de agua, el presidente del PP nacional también ha abordado la ruptura vivida esta semana en el seno del Gobierno central, tras el apoyo de la reforma de la Ley del "solo sí es sí" propuesta por el PP y que ha contado con el respaldo del PSOE. "Hemos actuado con responsabilidad de Estado, que es lo que le ha faltado al Gobierno central". En este sentido, y tras recordar las advertencias del PP tras aprobarse la ley, se comenzaron a conocer las sentencias exculpatorias y rebajas de penas, hasta que finalmente se ha apoyado la reforma propuesta por los populares.

"No tengo encuestas, y no sé si pactar con el PSOE la reforma le va a venir bien al PP, pero me da igual. Esto le viene bien a las mujeres, a los menores, y a nuestro país. Su dignidad es lo que importa".

Un gesto que ha puesto en pie al pabellón municipal de Murcia, que ha ovacionado al dirigente popular, en un territorio en el que hay cinco violadores que han salido a la calle.