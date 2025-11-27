El Gobierno regional contra la "pinza" PSOE-Vox tras votar en contra de las cuentas: "Es un ejercicio de hipocresía política"

El Gobierno regional ha señalado que las cuentas públicas aprobadas entre los ejercicios 2015 y 2021 "cuentan con el visto bueno del Tribunal de Cuentas".

El consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, Luis Alberto Marín, ha denunciado en este sentido que el rechazo a las cuentas generales de este periodo "no es más que una muestra de la pinza que PSOE y Vox han formado en la Asamblea Regional", según informaron fuentes del Ejecutivo regional en una nota de prensa.

Cabe recordar que este miércoles, PSOE votó en contra de los dos primeros puntos del dictamen de la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto sobre las Cuentas Generales de entre 2013 y 2021 y Vox se abstuvo en las cuentas de 2013 y 2014.

Marín ha explicado que el rechazo producido con los votos conjuntos de estas dos formaciones "no tiene ninguna consecuencia ni valor jurídico, porque además las cuentas que hoy rechazan PSOE y Vox tienen el aval del Tribunal de Cuentas, el verdadero órgano fiscalizador independiente".

"PSOE y Vox hacen una lectura sesgada de las cuentas y obvian que en ningún caso han sido rechazadas por el Tribunal y que mucho menos ha considerado necesario depurar responsabilidades contables. Estamos ante un nuevo ejemplo más de que el PSOE y Vox están dispuestos a utilizar el parlamento de todos los murcianos con fines partidistas y electoralistas. El Gobierno regional es un gobierno serio, responsable y fiable. Y también lo son las cuentas que hemos elaborado siempre. Y así lo dice el Tribunal de Cuentas", ha señalado Marín.

El titular de Hacienda ha lamentado que Vox "ha hecho un ejercicio de hipocresía política, porque sólo ha salvado las cuentas de 2013 y 2014 de Garre, cuando estaba en el Gobierno, y en ese salvavidas ha vuelto a contar con el auxilio del PSOE. Nuevamente se han repartido los papeles en la Asamblea Regional en un nuevo ejercicio de pinza política".

"Y lo que resulta más sorprendente es que, lejos de ayudar a los ciudadanos de la Región de Murcia en la más que justa reivindicación de un nuevo modelo de financiación autonómica, PSOE y Vox se dedican a perder el tiempo rechazando unas cuentas de hace una década", ha concluido.