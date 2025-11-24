Hacer negocios con Murcia sale a cuentas: el gobierno de López Miras es el tercero que más rápido paga a proveedores

La Región de Murcia cerró el pasado mes de septiembre como la tercera comunidad autónoma con menor Periodo Medio de Pago a Proveedores (PMP), cifrado en una media de 17,80 días, dato inferior al de la media de 27,63 días del conjunto de las regiones.

Según ha informado este lunes el Ministerio de Hacienda, hay cinco comunidades que superaron el plazo máximo establecido en la normativa, que son 30 días; en concreto, Baleares (43,60 días); Cantabria (40,41 días); Castilla y León (36,45 días), Asturias (34,09 días) y Comunidad Valenciana (31,44 días).

En el otro lado, Galicia (14,18 días) fue la autonomía que menos tardó, seguida de Extremadura (17,43 días), Murcia (17,80 días), Canarias (18,45 días), Aragón (21,47 días), Andalucía (23,12 días), País Vasco (25,48 días), La Rioja (25,78 días), Castilla-La Mancha (26,81 días), Madrid (27,24 días), Navarra (27.53 días) y Cataluña (29,10 días).

En el caso de las autonomías, la cifra media de 27,63 días supone un descenso de 2,82 días respecto al mes anterior.

En relación con la composición del PMP, la ratio de operaciones pagadas se situó en 24,92 días, y la de operaciones pendientes de pago en 31,71 días, lo que supone una bajada de 2,91 días en la ratio de operaciones pagadas y un descenso de 3,54 días en la ratio de operaciones pendientes de pago respecto al mes anterior.

Por su parte, el plazo de pago de la Administración central se ha cifrado en 25,75 días, mientras que las entidades locales en el modelo de cesión registraron un plazo de pago a proveedores de 27,65 días, lo que significa 6,67 días menos que en el mismo periodo del año anterior, y en lo que respecta al PMP registrado en los Fondos de la Seguridad Social, se estableció en 8,96 días.

Asimismo, la ratio de operaciones pagadas de la Administración central se ha situado en 26,99 días, mientras que la ratio de operaciones pendientes de pago alcanzó los 24,09 días.