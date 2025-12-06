Un incendio destroza una vivienda vivienda de madera en la pedanía santomerana de Matanzas (Región de Murcia)

Bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia (CEIS) han intervenido esta mañana en la extinción de un incendio declarado en una vivienda unifamiliar, ubicada en la calle Aurora, en la pedanía de Matanzas, término municipal de Santomera.

El aviso se recibió a las 12.04 horas en el Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2' Región de Murcia. El llamante, vecino de la vivienda afectada, informaba de que desconocía el origen del fuego y que las llamas ya alcanzaban la zona del tejado. Además, señalaba que no podía confirmar si el propietario se encontraba en el interior, ya que había intentado localizarlo sin éxito.

Hasta el lugar se desplazaron Policía Local de Santomera, Guardia Civil y bomberos del CEIS. Los bomberos dieron por extinguido el incendio a las 15.00 horas aproximadamente, realizando posteriormente labores de revisión del inmueble. La vivienda, construida aparentemente en madera, ha sufrido importantes daños materiales, aunque no se han registrado víctimas.