López Miras anuncia beneficios fiscales para atraer empresas con la vista puesta en las catalanas

El presidente del Ejecutivo autonómico, Fernando López Miras, ha avanzado este viernes la creación de un catálogo que incluirá los beneficios fiscales que ofrece la Región de Murcia para promover la instalación de empresas en esta comunidad autónoma desde otros territorios, incluido Cataluña.

"Queremos que cualquier empresario, cualquier inversor tenga de manera fácil y accesible la información con los beneficios que tiene instalar su negocio o empresa", ha manifestado López Miras en una rueda de prensa celebrada en el Palacio de San Esteban tras el primer Consejo de Gobierno del año, de carácter deliberante.

Así, ha indicado que el Gobierno regional prevé crear un catálogo accesible desde una web específica con todas las ventajas que ofrece la Región de Murcia para invertir y un simulador de costes, de manera que las empresas podrán saber cuánto le cuesta instalarse en la Región de Murcia.

En este sentido, López Miras ha explicado que la Región es la única comunidad autónoma que cuenta con una Unidad de Aceleración de Inversiones, la UNAI, que agiliza la tramitación administrativa de los proyectos de inversión y que disfruta de una reducción del 50 por ciento en los tiempos de tramitación administrativa del proyecto, incluyendo licencias y permisos.

En materia de moderación fiscal, ha hecho referencia a las medidas en vigor en esta comunidad autónoma, incluidas las que se pusieron en marcha el pasado 1 de enero, como las deducciones para cubrir los gastos en la enseñanza de idiomas o para el cuidado de ascendientes mayores de 65 años o menores de 12 años. "Esta política de apoyo a la familia va a permitir un ahorro de 420 millones de euros a todos los murcianos", ha dicho.

Según López Miras, la Región es "una de las más competitivas" del país si se tienen en cuenta los beneficios e incentivos fiscales, la bajada de impuestos, la simplificación administrativa y "cómo las administraciones regionales tratan o prestigian socialmente a aquellos que se esfuerzan por crear oportunidades a los empresarios".

"La Región de Murcia es una de las regiones más competitivas para que las empresas se instalen y se desarrollen en nuestra tierra", ha agregado al respecto.

Por otro lado, ha vuelto a incidir en que los Servicios Jurídicos de la Comunidad defenderán en los tribunales a las empresas que se trasladaron hasta esta autonomía desde Cataluña por el 'procés' y ahora se sienten "amenazadas" por los pactos del Gobierno central.

"A esas empresas les digo que en la Región de Murcia van a encontrar la seguridad y la estabilidad necesaria para desarrollar sus proyectos; las vamos a proteger y les vamos a prestar el apoyo que necesiten para desarrollar su actividad en libertad", ha comentado.

El máximo dirigente regional ha trasladado "toda la fuerza, la protección y la ayuda" a las empresas que abandonaron Cataluña y se asentaron en la Región de Murcia, al tiempo que se ha comprometido a "protegerlas" ante quienes "quieren vulnerar la ley y la Constitución pactando con el Gobierno de España sanciones que, a todas luces, son ilegales".

Críticas a las cesiones al independentismo

El jefe del Ejecutivo regional ha criticado que "las cesiones al independentismo están agrandando una brecha de desigualdad entre territorios", y se ha preguntado "qué va a quedar de la España que conocemos tras ese mercadeo de Pedro Sánchez con los independentistas que vemos semana tras semana".

"Hoy en España la lealtad se castiga con discriminación por obra y gracia de un gobierno débil y entregado a unos socios nada fiables, por contenerme en el vocabulario en su descripción. España no se puede gobernar así; y los ciudadanos de la Región de Murcia no vamos a pagar la factura de un gobierno dedicado exclusivamente a satisfacer a Puigdemont y a Otegi", ha remarcado.

En este sentido, López Miras ha subrayado que "no nos vamos a resignar ante esta deriva porque mientras se atiende la voracidad independentista de unos pocos se margina la mayoría de los españoles".

Competencias en inmigración

Por otro lado, López Miras ha manifestado que la cesión de las competencias de inmigración a las comunidades "no solo es una barbaridad, sino que, además, es una frivolidad", pues se trata de "uno de los asuntos más importantes que gestiona un Estado".

Además, ha denunciado que este tema se ha negociado "en los pasillos del Congreso de los Diputados a escasos minutos de una votación y simplemente por el interés de que se apruebe ese Real Decreto".

A su parecer, "una decisión tan importante como la cesión de las competencias en inmigración tiene que tener como fundamento el interés general, el interés de los ciudadanos, el interés de la Nación", y no "el interés en aprobar un decreto de Pedro Sánchez", como en este caso, ha dicho.

López Miras ha expresado su confianza en que la cesión no se lleve a cabo porque "no quiero imaginarme cuál es el futuro que nos espera", al tiempo que ha criticado los efectos por la existencia de "17 legislaciones de inmigración diferentes", tras lo que se ha preguntado si "esto es lo que ofrece esa mayoría progresista que ya hemos visto que no es".

Asimismo, ha indicado que la inmigración es "un drama humanitario" y por eso "hay que perseguir a las mafias que trafican con seres humanos" y defender "la dignidad de los inmigrantes", pero no "con 17 sistemas diferentes" y permitiendo que cada comunidad autónoma "haga lo que quiera".

Sistema de financiación justo

El presidente de la Región también ha anunciado que promoverá un pacto regional para que el Gobierno central proceda a reformar el sistema de financiación autonómica y hacer que sea "justo" con todas las comunidades autónomas, y "no solo" con aquellas que "dan sus votos" a Pedro Sánchez para "mantenerse en el poder".

Así lo ha anunciado este viernes López Miras en una rueda de prensa celebrada en el Palacio de San Esteban tras el primer Consejo de Gobierno del año, de carácter deliberante.

"Es una exigencia legítima de toda la sociedad murciana y vamos a acompañarla con toda su fuerza", ha dicho el máximo dirigente regional, quien ha insistido en que la reforma de la financiación autonómica es "una de las grandes prioridades" de 2024 y, para ello, contará con la colaboración de agentes sociales y económicos, colectivos, organizaciones y entidades.

Ha indicado que la Región de Murcia lleva "demasiados años sufriendo los efectos de un modelo que nos perjudica gravemente", como lo demuestra que esta autonomía "recibe cada año 650 millones" de euros menos que la media del resto de comunidades del país.

Según sus palabras, se trata de una diferencia económica que "se nos niega cada año" y con la que, por ejemplo, "se podrían construir 290 colegios, 160 centros de salud, 172 institutos, dispondríamos de 38.000 plazas para mayores y personas con discapacidad o podríamos construir 115 kilómetros de autovías en nuestra región".

Al hilo, ha puesto en valor que la "mala financiación" que sufre la Región de Murcia "es una condena sobre todos los sectores, pero principalmente sobre nuestro estado de bienestar".

Nueva vacuna y otras medidas sanitaria

Dentro del refuerzo de la sanidad durante este año, López Miras ha dado a conocer que el Servicio Murciano de Salud incluirá este semestre por primera vez la vacuna infantil del rotavirus, "y vamos a ser una de las pocas comunidades en administrarla a todos los lactantes a partir de los dos meses", ha recalcado.

En total, la aplicación de esta vacuna supondrá una inversión de 1,3 millones de euros, y se traducirá en un ahorro superior a los 200 euros para las familias. La previsión es que pueda beneficiar a unos 13.000 niños.

El presidente ha informado de otras medidas destacadas en el campo sanitario, como los 30 millones de euros para reducir listas de espera; una dotación presupuestaria específica de casi 550 millones de euros para Atención Primaria; la ampliación del número de centros de salud abiertos por la tarde o la contratación de 70 nuevos profesionales para la red de atención de Salud Mental.

Asimismo, los centros hospitalarios incorporarán antes del verano el servicio de acceso libre a wifi, tras disponer ya de televisión gratuita.

Comisión interdepartamental del Mar Menor y Cinturón de Humedales

"El Mar Menor sigue centrando todos nuestros esfuerzos y trabajo", se ha reafirmado López Miras, "y lo hacemos con la voluntad plena de trabajar desde el diálogo y el entendimiento con todas las administraciones".

Dentro de esa "política de mano tendida", el jefe del Ejecutivo autonómico ha precisado que "esperamos firmar pronto el convenio para constituir la Comisión Interdepartamental, donde las tres administraciones vamos a poder trabajar de forma coordinada".

"Creo que le hemos hecho entender al Ministerio que el Mar Menor necesita acuerdos, y no confrontación", ha sostenido López Miras. Hasta la firma de ese convenio, ha añadido, "seguimos ejecutando actuaciones para proteger el Mar Menor, y una de las más significativas va a ser la creación de un cinturón de humedales en el entorno de la laguna, ampliando los ya existentes y generando nuevos espacios". La Comunidad destinará a esta actuación 2 millones de euros.

El Gobierno regional también va a avanzar en el Observatorio del Mar Menor en San Javier, situado en las instalaciones del antiguo aeropuerto, con la redacción del proyecto. Además, instalará fondeos ecológicos en las islas del Mar Menor, y continuará con las obras de restauración y clausura de residuos mineros.

Defensa del Trasvase

Finalmente, el presidente se ha comprometido a que en 2024 "seguiremos defendiendo con toda rotundidad el trasvase Tajo-Segura, su valor y su pleno uso para aquello que fue concebido". El Gobierno regional está actualmente pendiente de que el Ministerio de Transición Ecológica proporcione al Tribunal Supremo la información requerida para que pueda formalizar el recurso por la elevación de los caudales ecológicos.

"A fecha de hoy no tenemos noticias de que el Ministerio haya respondido a los apercibimientos del Tribunal Supremo. Y nos tememos que estamos ante una maniobra para obstaculizar las acciones judiciales, porque la decisión del Ministerio carece de cualquier aval técnico", ha lamentado López Miras.